صحيفة سبق

وجّه أمين محافظة جدة إحسان بافقيه بسرعة البدء في تطوير طريق الأمير مشعل بن ماجد وربطه بطريق المدينة المنورة وتطوير تقاطع جسر طريق الملك سعود، خلال جولة ميدانية بأبحر الشمالية تفقد فيها مشروعات تصريف مياه الأمطار بعدة أحياء، بهدف تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية.

وجّه أمين محافظة جدة إحسان بن عباس بافقيه، بسرعة البدء في تطوير طريق الأمير مشعل بن ماجد وربطه بطريق المدينة المنورة، إلى جانب تطوير تقاطع جسر طريق الملك سعود مع طريق المدينة، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية وخدمة الامتداد العمراني شمال جدة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية نفّذها في منطقة أبحر الشمالية، تفقّد خلالها عدداً من المشاريع والمرافق البلدية، ووقف على احتياجات الأحياء من الخدمات والبنية التحتية.

واطّلع بافقيه على مشروع حلول تصريف مياه الأمطار لحي الفردوس، الذي يشمل تنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار غرب طريق المدينة وشمال القناة الشرقية ومنطقة شرم أبحر، وإنشاء أنابيب وعبارات صندوقية ومحطة رفع ومناهل ومصائد تصريف، وربطها بالقناة الشرقية، إلى جانب حلول لخفض منسوب المياه السطحية لبعض المواقع المتأثرة وربطها بالمصب البحري على شرم أبحر، بأطوال شبكات تبلغ نحو 52.448 كيلومتراً.

وشملت الجولة مشروع حلول تصريف مياه الأمطار لحي الصواري شمال أبحر، الذي يتضمن إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار وخفض منسوب المياه السطحية، وتنفيذ الأنابيب والمناهل ومصائد التصريف والعبارات الصندوقية، وربط الشبكات بمحطة الرفع وخطوط التصريف والمصب البحري، بأطوال تبلغ نحو 117.541 كيلومتراً.

كما اطّلع الأمين على مشروع حلول تصريف مياه الأمطار لحي الياقوت الذي يشمل أحياء اللؤلؤ والأمواج، ويتضمن تنفيذ شبكات التصريف وحلول خفض منسوب المياه السطحية، إلى جانب الأنابيب والمناهل ومصائد الأمطار والعبارات الصندوقية وخطوط التصريف وربطها بمحطة رفع وصولاً إلى المصب البحري، بأطوال شبكات تبلغ نحو 71.976 كيلومتراً.

وتفقّد بافقيه مشروع حلول تصريف مياه الأمطار لحي الشراع، الذي يشمل تنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار وحلولاً لخفض منسوب المياه السطحية، وإنشاء الأنابيب والمناهل ومصائد الأمطار الطولية والعرضية، إلى جانب تنفيذ مصب بحري، بأطوال شبكات تبلغ نحو 44.125 كيلومتراً.

وشملت الجولة متابعة سير الأعمال في ميدان أبحر، وتفقّد مبنى بلدية أبحر الجاري تنفيذه، والمشروع الاستثماري «منتزه صدف جدة»، فضلاً عن الاطلاع على مستوى الخدمات والمرافق البلدية في نطاق المنطقة.

ووقف أمين جدة على احتياجات عدد من الأحياء من الخدمات البلدية، بما يشمل الطرق والبنية التحتية وأعمال النظافة وتحسين المشهد الحضري، ووجّه بمتابعة الاحتياجات ذات الأولوية وتسريع معالجة الملاحظات ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويحسّن البيئة الحضرية.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية لمشاريع وخدمات أمانة محافظة جدة، والعمل على تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات البلدية، بما يلبي احتياجات السكان ويدعم مستهدفات تحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء المحافظة.