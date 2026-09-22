صحيفة سبق

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند أن نجم سهيل الجنوبي يشرق أولاً في المناطق الجنوبية ثم الشمالية، وتختلف أوقات شروقه ليلة 23 سبتمبر من عدن حتى تبوك وعرعر، مؤكدًا أنه علامة فلكية موسمية لا علاقة سببية لها بتغير الطقس.

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند عن مواعيد شروق نجم سهيل التقريبية في ليلة 23 سبتمبر، موضحاً أن النجم جنوبي الموقع، مما يجعله يشرق في المناطق الجنوبية قبل الشمالية، ويتأخر شروقه كلما اتجهنا شمالاً حتى يبلغ الحد النظري لرؤيته قرب دائرة عرض 38 درجة شمالاً، وما بعدها لا يرتفع فوق الأفق هندسياً.

وأوضح المسند أن هذا الاختلاف يعود إلى الموقع الجغرافي وكروية الأرض وميل النجم نحو الجنوب، مشيراً إلى أنه كلما اقترب الراصد من الحد الشمالي، أصبح سهيل شديد الانخفاض فوق الأفق وصعب الرؤية.

وحدد الدكتور المسند مواعيد شروق سهيل التقريبية في ليلة 23 سبتمبر وفق خطوط العرض على النحو الآتي:

- عند 13 درجة شمالاً (عدن): الساعة 1:24 صباحاً

- عند 16 درجة (جازان): الساعة 1:42 صباحاً

- عند 19 درجة (أبها): الساعة 2:01 صباحاً

- عند 22 درجة (مكة المكرمة): الساعة 2:21 صباحاً

- عند 25 درجة (الرياض): الساعة 2:44 صباحاً

- عند 28 درجة (تبوك): الساعة 3:10 صباحاً

- عند 31 درجة (عرعر): الساعة 3:41 صباحاً

- عند 34 درجة (بيروت): الساعة 4:22 صباحاً

- عند 37 درجة (حلب): نحو الساعة 5:39 صباحاً، ويكون ملاصقاً تقريباً للأفق

- عند 38 درجة (قونية في تركيا): لا يشرق فلكياً

ونبّه المسند من الناحية الجوية إلى أنه لا توجد علاقة سببية بين طلوع سهيل وتغير الطقس، مؤكداً أن لكل إقليم مناخه وخصائصه الجوية، إذ يختلف طقس اليمن عن نجد، ونجد عن بلاد الشام، مشدداً على أن «سهيل علامة فلكية موسمية، وليس سبباً في انخفاض الحرارة».