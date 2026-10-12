صحيفة سبق

تواصل الإشادات بجود بيلينغهام بعد تألقه اللافت مع المنتخب الإنجليزي وريال مدريد، إذ أكد أسطورة الكرة الإنجليزية غاري لينيكر أن اللاعب يمتلك كل المقومات ليصبح واحداً من أعظم لاعبي التاريخ، مستنداً إلى أرقامه القياسية في دوري الأمم الأوروبية ودوره البارز في صناعة الأهداف.

أكد أسطورة كرة القدم الإنجليزية غاري لينيكر أن جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي، يسير بخطى ثابتة نحو أن يصبح واحداً من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وذلك في ظل موجة واسعة من الإشادات التي يحظى بها اللاعب الشاب من كبار الأسماء في عالم الكرة الإنجليزية.

وعند سؤاله عمّا إذا كان بإمكان بيلينغهام بلوغ مصافّ أعظم اللاعبين على مر التاريخ، لم يتردد لينيكر في الإجابة، قائلاً في تصريح لـ«Track Radio»: «نعم، لقد كنت أقول ذلك منذ فترة طويلة. إذا تجنب الإصابات الخطيرة أو الانحراف عن المسار الصحيح - وهو أمر أنا واثق من أنه لن يحدث - فإنه لاعب كرة قدم بارع للغاية، ويمتلك كل المقومات. إنه نجم كبير ويتصرف كنجوم الصف الأول».

وتأتي إشادة لينيكر في سياق موجة ثناء متصاعدة يحظى بها بيلينغهام؛ إذ سبق أن توقع الأسطورة الإنجليزية روي كين أن يصبح اللاعب واحداً من أعظم اللاعبين في التاريخ عقب الفوز الساحق على كرواتيا، فيما انضم كل من إيان رايت وميكا ريتشاردز إلى قائمة المشيدين بأدائه.

أرقام تؤكد التألق

تستند هذه الإشادات إلى أرقام لافتة حققها بيلينغهام خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. ففي المباراة أمام كرواتيا، سجل هدفاً وصنع ثلاثة أخرى خلال الفوز الساحق بنتيجة 7-0، ليصبح بذلك أول لاعب إنجليزي يساهم في تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة منذ ديفيد بلات عام 1993.

واختتم بيلينغهام فترة التوقف الدولي برصيد هدف واحد و4 تمريرات حاسمة، كما اختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» أفضل لاعب في الجولة، وفاز بجائزة «لاعب العام» للمرة الثانية على التوالي.

تألق مستمر مع ريال مدريد

امتد هذا التألق إلى ملعب «سانتياغو برنابيو»، حيث تأقلم بيلينغهام مع دور «صانع الألعاب الحر» - حامل الرقم 10 - تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، وبات يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف في النادي بالتساوي مع آخرين.

وشارك اللاعب الإنجليزي في فوز ريال مدريد الأخير على فياريال بنتيجة 1-0، وإن كان سيئ الحظ بعدم احتساب تمريرة حاسمة له إثر إلغاء هدف فينيسيوس جونيور.

ويتطلع بيلينغهام إلى ترك بصمته مجدداً حين يواجه ريال مدريد نظيره الإيطالي روما يوم الأربعاء المقبل.