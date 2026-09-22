صحيفة سبق

يشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية غدًا الأربعاء عند الساعة 03:05 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة حلول الاعتدال الخريفي فلكيًا، مع عبور الشمس ظاهريًا خط الاستواء السماوي من الشمال إلى الجنوب. وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة أن بداية الخريف فلكيًا لا تعني انخفاضًا مباشرًا في درجات الحرارة، بل يتغير الطقس ت…

يشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية اليوم آخر أيام فصل الصيف فلكيًا، استعدادًا لحلول الاعتدال الخريفي غدًا الأربعاء، عند الساعة 03:05 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، حين تعبر الشمس ظاهريًا خط الاستواء السماوي من الشمال إلى الجنوب.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن بداية الخريف فلكيًا لا تعني انخفاض درجات الحرارة مباشرة؛ إذ يستمر تأثير حرارة الصيف فترةً قبل أن يتغير الطقس تدريجيًا خلال الأسابيع التالية، ويصبح الانخفاض أكثر وضوحًا مع الاقتراب من شهر نوفمبر، بحسب طبيعة كل منطقة.

وبيّن أن الخريف فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، يتميز بتقلبات جوية تشمل تغير درجات الحرارة ونشاط الرياح، وتزايد فرص عدم الاستقرار الجوي والأمطار في عدد من الدول العربية، بما فيها أجزاء من شبه الجزيرة العربية، مع تفاوت الأنماط المطرية بين المناطق.

وأشار إلى أن الاعتدال الخريفي يمثل تحولًا في الإضاءة بالمناطق المحيطة بالدائرة القطبية الشمالية؛ إذ تتزايد ساعات الظلام بعد انتهاء فترة النهار المستمر صيفًا، مما يهيئ ظروفًا ملائمة لرصد الشفق القطبي خلال الليالي الطويلة المقبلة.