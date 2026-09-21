صحيفة سبق

سجلت أسعار القمح في أوروبا ارتفاعًا مدعومًا بتصاعد التوترات في منطقة البحر الأسود وتراجع الآمال في اتفاق يستأنف صادرات القمح الروسية والأوكرانية. وصعد عقد ديسمبر في بورصة يورونكست إلى 243.75 يورو للطن، فيما ارتفع القمح في شيكاجو بنحو 2% مع زيادة الطلب من باكستان.

ارتفعت أسعار القمح اليوم في أوروبا، مدعومة بالتوترات الإقليمية في منطقة البحر الأسود، وتراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف صادرات القمح الروسية والأوكرانية عبر المنطقة.

وسجّل سعر القمح تسليم ديسمبر في بورصة «يورونكست» في باريس، عند ختام جلسة التداول، ارتفاعًا بنسبة 0.9% إلى 243.75 يورو للطن، فيما ارتفع القمح في بورصة شيكاجو بنحو 2% بدعم من صعود أسعار الذرة.

وتلقّى القمح دعمًا إضافيًّا من طلب المستوردين؛ إذ اشترت باكستان 365 ألف طن يوم السبت، وأعلنت مناقصة جديدة لشراء 185 ألف طن، بينما حدّ ارتفاع الأسعار من وتيرة الصعود مع ترقّب الأسواق لأي اتفاق قد يسمح باستئناف الشحن الآمن عبر البحر الأسود.