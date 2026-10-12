صحيفة سبق

بحث رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر مع وزير المالية والتخطيط في تشاد طاهر حامد نجيلين، في بانكوك، سبل تعزيز التعاون لدعم أولويات التنمية في تشاد، استنادًا إلى رؤية "تشاد كونيكشن 2030" وإطار المشاركة القُطرية، مع التركيز على البنية التحتية والتحول الاقتصادي والمرونة الاجتماعية.

بحث رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، مع وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن تشاد طاهر حامد نجيلين، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الأولويات التنموية في تشاد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلندية بانكوك.

واستندت المناقشات إلى رؤية «تشاد كونيكشن 2030» (Chad Connection 2030) وإطار عمل المشاركة القُطرية الذي أُنجز مؤخراً، والذي يوفر منصة إستراتيجية لتعزيز التعاون المتجدد بين البنك الإسلامي للتنمية وتشاد، إذ يركز هذا الإطار على تعزيز البنية التحتية، ودفع التحول الاقتصادي، وتحسين المرونة الاجتماعية.

واستعرض الجانبان فرص تفعيل إطار التعاون مع تشاد وتحويله إلى مبادرات ومشروعات تنموية في قطاعات النقل والمياه والزراعة والطاقة والتعليم والتنمية البشرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها التنموية.

وناقش اللقاء سبل تعزيز إعداد المشروعات وتطويرها، وتوسيع نطاق الاستفادة من التمويل الميسر والمختلط، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب استكشاف حلول التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال لتنويع مصادر تمويل التنمية في تشاد.

وجدد الدكتور الجاسر التأكيد على التزام البنك الإسلامي للتنمية بالعمل الوثيق مع تشاد لتحقيق أهداف رؤية «تشاد كونيكشن 2030»، وتحويل إطار الشراكة الجديد إلى مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تعود بالنفع المباشر على الشعب التشادي.