صحيفة سبق

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي بطائرة مسيّرة مستهدفة محافظة الطائف في السعودية، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين. وأكدت الأمانة تضامنها مع المملكة العربية …

دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي بطائرة مسيّرة استهدفت محافظة الطائف في المملكة، وأدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين ووقوع أضرار مادية.

وقالت الأمانة في بيان اليوم: "إن الأمانة العامة إذ تعبّر عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا الاعتداء الإرهابي، واستمرار هذه الميليشيا في نهجها العدواني باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومساعيها المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تؤكد تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات، وفي الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".