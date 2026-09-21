صحيفة سبق

تُعاني الطفلة تالا (٥ أعوام) من سوء تغذية حاد وقصر في القامة في ظل نزوح أسرتها وسكنها في خيمة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد توقف عمل والدها واعتمادهم على وجبات التكيات الخيرية، فيما يعاني شقيقاها من ضعف بدني عام واستسقاء دماغي نتيجة قصف سابق لمنزل الأسرة. ويراقب مجمع ناصر الطبي حالتها ضمن برام…

تواجه الطفلة تالا، البالغة 5 سنوات، سوء تغذية حادًا وقصرًا في القامة، في ظل ظروف النزوح التي تعيشها أسرتها في خيمة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد توقف عمل والدها واعتماد الأسرة على الوجبات التي تقدمها التكيات الخيرية.

ويتابع مجمع ناصر الطبي حالة تالا ضمن برامج التغذية العلاجية، فيما يعاني شقيقها البالغ 9 سنوات من ضعف بدني عام، وشقيق آخر من استسقاء دماغي إثر إصابة سابقة جراء قصف منزل الأسرة.

وتوضح رئيسة قسم التغذية العلاجية بالمجمع، الطبيبة إسراء النجار، أن قصر القامة قد ينتج عن أسباب متعددة، بينها سوء التغذية والعوامل الوراثية والاضطرابات الهرمونية، ويحتاج إلى تقييم طبي وفق مؤشرات النمو المرتبطة بالعمر والجنس.

ووفق ما نشرته "سكاي نيوز عربية"، تستقبل عيادة التغذية العلاجية منذ مايو أعدادًا متزايدة من الأطفال الذين يعانون مشكلات في النمو، إلى جانب حالات الهزال وانخفاض الوزن وفقر الدم ونقص المغذيات الدقيقة.

وتؤكد النجار أهمية التدخل المبكر، خصوصًا خلال السنوات الأولى من حياة الطفل، مشيرة إلى أن نقص الأدوية والمكملات العلاجية وعدم قدرة الأسر على توفير غذاء متنوع يعرقلان جهود علاج الأطفال.