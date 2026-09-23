صحيفة سبق

افتتح وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، بحضور أمير منطقة القصيم ونائبه، مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالقصيم بسعة 474 سريرًا، والمصمم وفق أعلى معايير الاستدامة، والحاصل على اعتماد LEED، فيما شملت زيارة سموه تفقد عدد من أفواج وقطاعات الحرس الوطني بالمنطقة.

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة، مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالقصيم، التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وفور وصول سمو وزير الحرس الوطني عُزف السلام الملكي، ثم ألقى معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي كلمة، عبّر فيها عن اعتزازه بتشريف سمو وزير الحرس الوطني وسمو أمير منطقة القصيم افتتاح أحد أحدث المشروعات الطبية بالوزارة، مؤكدًا أن المشروع يجسد ما يحظى به القطاع الصحي من دعم القيادة الرشيدة -أعزها الله-، وحرص سمو الوزير على تطوير المرافق الصحية وتوفير خدمات طبية متقدمة تسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية بالمملكة.

عقب ذلك، شاهد سمو وزير الحرس الوطني عرضًا مرئيًا عن المشروع استعرض مكونات مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالقصيم، الذي تبلغ سعته السريرية 474 سريرًا، وشُيّد وفق أعلى المواصفات العالمية للتصميم المستدام، بما يحقق كفاءة استخدام الطاقة ويراعي المعايير البيئية والتكامل مع المنظومة الصحية المحيطة.

ويضم المشروع مبنى المستشفى ومرافقه الخدمية والسكنية، إلى جانب مهبط لطائرات الإخلاء الطبي الجوي؛ لدعم سرعة نقل الحالات الطارئة وتيسير وصولها إلى الرعاية الطبية المتخصصة.

وحصل المستشفى على اعتماد «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي» من مجلس المباني الخضراء الأمريكي (LEED)، ثم تجوّل سمو وزير الحرس الوطني في عدد من أجنحة ومرافق المستشفى، واطّلع على تجهيزاته وإمكاناته الطبية، وما يضمه من أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية.

وفي سياق زيارته لمنطقة القصيم، زار سمو وزير الحرس الوطني الفوج الخامس، وكان في استقباله أمير الفوج جامع بن عبدالعزيز بن جامع، كما زار الفوج العاشر، وكان في استقباله أمير الفوج نايف بن عمر بن ربيعان.

وشملت جولة سموه كذلك زيارة قيادة لواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص بمنطقة القصيم، حيث كان في استقباله قائد اللواء اللواء رضا بن منقل العنزي، واستمع سموه خلال زياراته إلى شرح عن مهام القطاعات وأدوارها، واطّلع على مستوى جاهزيتها واستعداداتها، في إطار حرصه على متابعة قطاعات وزارة الحرس الوطني ورفع مستوى جاهزيتها في مختلف مناطق المملكة.