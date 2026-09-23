صحيفة سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، عددًا من المواطنين من أهالي منطقة الباحة، ناقلًا تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. وأكد أن زيارته تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة بالتواصل مع المواطنين، مهنئًا باليوم الوطني ومشيدًا بما تشهده المنطقة من تطور وتنمية.

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، عددًا من المواطنين من أهالي منطقة الباحة، ناقلًا لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وجاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم في الباحة بعدد من المواطنين من أهالي المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي نائب أمير المنطقة.

وأكد سمو وزير الداخلية أن زيارته لمنطقة الباحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وامتدادًا لنهجها في التواصل مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة والوقوف على شؤونهم، مشيرًا إلى أن ما تشهده المنطقة من تطور وتنمية في مختلف المجالات يجسّد ما تحظى به من عناية واهتمام.

وهنأ سموه الجميع بمناسبة اليوم الوطني السعودي، موضحًا أنها مناسبة للاعتزاز بوحدة الوطن وتلاحم أبنائه تحت راية التوحيد، واستذكار مسيرة توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وما تحقق للوطن من منجزات تنموية وحضارية متواصلة في ظل قيادته الرشيدة، وما ينعم به من أمن واستقرار.

وأُقيم حفل بهذه المناسبة، استُهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي الدكتور عبدالعزيز بن سعيد بن صقر كلمة أهالي منطقة الباحة، رحّب فيها بسمو وزير الداخلية، مؤكدًا أن الزيارة تجسّد حرص القيادة الحكيمة على أبناء الوطن، ودعم مسيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة، والارتقاء بجودة الحياة.

وعبّر الأهالي في كلمتهم عن مشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وبمسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الملك المؤسس -طيب الله ثراه-، وواصلها أبناؤه الملوك من بعده، وصولًا إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ورفع الأهالي الشكر للقيادة الرشيدة على ما توليه لمنطقة الباحة وأهلها من دعم ورعاية، وما تشهده من مشروعات تنموية وخدمية، مثمّنين جهود سمو أمير المنطقة وسمو نائبه في متابعتها.

كما أعرب الأهالي عن تقديرهم لما يبذله رجال الأمن في مختلف القطاعات من جهود لحفظ الأمن والاستقرار وصون مقدرات الوطن ومكتسباته.

وحضر اللقاء معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ونائب المشرف العام على مكتب سمو وزير الداخلية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المكلّف الأستاذ إبراهيم بن محمد آل خريف، واللواء بندر بن أحمد العبودي، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب.