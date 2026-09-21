صحيفة سبق

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة برياح شديدة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البَرَد، وصواعق رعدية على مدينة الباحة وعدد من محافظاتها والمناطق المجاورة لها. وأوضح المركز أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل محافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن…

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.