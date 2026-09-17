صحيفة سبق

رفع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعد صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته رئيسًا عامًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدًا أن هذه الثقة تعظم المسؤولية وتدفع لمواصلة خدمة هذه الشعيرة وفق الأنظمة وتعاليم الشريعة.

رفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته رئيسًا عامًا للهيئة.

وأكد الدكتور السند أن هذه الثقة الملكية تزيد من عِظَم المسؤولية، وتدفع إلى مواصلة العمل لخدمة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بمهام الرئاسة وفق اختصاصاتها ومهامها.

وقال الدكتور السند: «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها، وحظيت بالعناية والرعاية من ولاة أمرها»، مشيرًا إلى أن الرئاسة ستواصل أداء رسالتها والقيام بواجباتها وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما يتفق مع الأنظمة والتعليمات، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.