الاتحاد الأوروبي يأسف لتمديد واشنطن حظر تأشيرات الوفد الفلسطيني ويطالبها بإعادة النظر

صحيفة سبق

2026-09-19T15:00:00.321Z

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار الولايات المتحدة تمديد حظر منح تأشيرات الدخول لأعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحث واشنطن على إعادة النظر في القرار الذي يشمل مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير.