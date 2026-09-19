الاتحاد الأوروبي يأسف لتمديد واشنطن حظر تأشيرات الوفد الفلسطيني ويطالبها بإعادة النظر
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار الولايات المتحدة تمديد حظر منح تأشيرات الدخول لأعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحث واشنطن على إعادة النظر في القرار الذي يشمل مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير.
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن أسفه لقرار الولايات المتحدة تمديد حظر منح تأشيرات الدخول لأعضاء الوفد الفلسطيني المقرر مشاركتهم في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وحث التكتل الأوروبي الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها الخاص بمنع إصدار التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عزمها تمديد الحظر المفروض على مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، والذي يمنع منح التأشيرات لهم، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.