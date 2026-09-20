أحمد العبدالله

اختتم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خطته الإسعافية لصيف 2026، المنفذة بتوجيهات أمير المنطقة، بالتعامل مع 4,643 بلاغًا منها 628 حادثًا مروريًا، ونقل 2,100 حالة، ومتوسط زمن استجابة 6 دقائق و38 ثانية، مع مشاركة 664 متطوعًا وتنفيذ برامج توعوية وميدانية واسعة.

بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ومتابعة سمو نائب أمير المنطقة، اختتم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة أعمال خطته الإسعافية لموسم صيف 2026، التي نُفذت بهدف رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التغطية الإسعافية وسرعة الاستجابة، لا سيما في المواقع السياحية والمنتزهات ومواقع التجمعات والفعاليات التي تشهد كثافة عالية من الزوار والمصطافين.

وتعاملت الفرق الإسعافية خلال فترة الخطة مع 4,643 بلاغاً إسعافياً، من بينها 628 بلاغاً لحوادث مرورية، فيما بلغ عدد الحالات المنقولة إلى المنشآت الصحية 2,100 حالة، وسجّل متوسط زمن الاستجابة للبلاغات 6 دقائق و38 ثانية.

وشهد الموسم حضوراً تطوعياً فاعلاً، إذ شارك 664 متطوعاً ومتطوعة، نفّذوا 415 فرصة تطوعية بإجمالي 18,312 ساعة تطوعية. وامتدت جهود الفرع لتشمل التدريب والتثقيف المجتمعي الذي استفاد منه 6,506 مستفيدين، بما أسهم في تعزيز الوعي الإسعافي وخدمة زوار المنطقة.

كما عزّز الفرع حضوره الميداني بالمشاركة في أكثر من 20 مناسبة وفعالية، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة وشركاء الاستجابة، مما أسهم في دعم منظومة العمل الإسعافي وتعزيز السلامة في المواقع المستهدفة.

وأكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة أن الفرع ماضٍ في تطوير أدائه الإسعافي ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة، والاستفادة من مخرجات الخطة في بناء الخطط التشغيلية المستقبلية، بما يعزز سلامة أهالي المنطقة وزوارها ومصطافيها. وأثنى على شركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث غير الربحي لإسهامهم في تحقيق مستهدفات الخطة الصيفية.