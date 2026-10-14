عمر عريبي

رعى رئيس جامعة جازان حفل إطلاق خطة الأنشطة اللاصفية للعام الدراسي 1448/1449هـ، وتكريم الكليات والأندية الطلابية المتميزة لعام 1447هـ، بهدف تعزيز المشاركة في البرامج الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية والتطوعية، وتنمية مهارات الطلبة وقدراتهم، وترسيخ بيئة جامعية محفزة للإبداع والتميز.

رعى رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، اليوم، حفلَ إطلاق خطة الأنشطة اللاصفية للعام الدراسي 1449/1448هـ، وتكريمَ الكليات والأندية الطلابية المتميزة للعام الدراسي 1447هـ، الذي نظّمته عمادة شؤون الطلاب بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ومنسوبيها وطلابها، وذلك بمسرح كلية الأعمال في المدينة الجامعية.

ويأتي الحفل في إطار حرص الجامعة على تعزيز منظومة الأنشطة الطلابية، وتنمية مهارات الطلبة وقدراتهم، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في البرامج والفعاليات التي تسهم في صقل مواهبهم وتعزيز روح المبادرة والإبداع والعمل الجماعي، وبناء شخصياتهم بما يواكب تطلعات الجامعة ومستهدفاتها.

وشهد الحفل استعراضاً مرئياً لأبرز ملامح خطة الأنشطة اللاصفية للعام الدراسي الجديد، وما تتضمنه من برامج ومبادرات متنوعة تستهدف إثراء التجربة الجامعية، وتوسيع مجالات المشاركة الطلابية في الأنشطة الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية والتطوعية.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الأنشطة اللاصفية بوصفها رافداً أساسياً للعملية التعليمية، ودورها في اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وتعزيز الانتماء والمسؤولية لدى الطلبة، مشيراً إلى حرص الجامعة على توفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والتميز، ودعم المبادرات النوعية التي تسهم في إعداد جيل مؤهل علمياً ومهارياً للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

وتضمّن الحفل إطلاق رزنامة الأنشطة اللاصفية للعام الدراسي 1449/1448هـ، في خطوة تهدف إلى تنظيم البرامج والفعاليات الطلابية، وتعزيز التكامل بين الكليات والأندية الطلابية، وتوسيع فرص الاستفادة من الأنشطة الجامعية على مدار العام الدراسي.

وفي ختام الحفل، كرّم رئيس الجامعة الكليات والأندية الطلابية المتميزة للعام الدراسي 1447هـ، تقديراً لجهودها وإنجازاتها في تنفيذ البرامج والأنشطة الطلابية، وتحفيزاً لها على مواصلة التميز والابتكار بما يعزز جودة الحياة الجامعية ويرسّخ ثقافة التنافس الإيجابي بين الكليات والأندية.

وأُقيم الحفل بالتزامن مع فعالية مماثلة للطالبات بمجمع محلية، ضمن جهود الجامعة لإتاحة المشاركة في الأنشطة اللاصفية لمختلف فئات الطلبة، وتعزيز دورها في تنمية قدراتهم ومهاراتهم.