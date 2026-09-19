فهد العتيبي

عقد في إسلام آباد اليوم السبت 19 سبتمبر 2026م مؤتمر بعنوان «عظمة الحرمين الشريفين» نظمه مجلس التضامن الباكستاني السعودي، بمشاركة وزراء ومسؤولين وعلماء بارزين من مختلف الجماعات الإسلامية في باكستان. أعلن المشاركون تنديدهم بمحاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة وبلاد الحرمين الشريفين، مؤكدين محبتهم…

عُقد اليوم السبت، 19 سبتمبر 2026م، مؤتمر بعنوان «عظمة الحرمين الشريفين»، نظمه مجلس التضامن الباكستاني السعودي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم قادر بخش، رئيس جمعية أهل الحديث المركزية، وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني، والمشرف العام على مجلس التضامن الباكستاني السعودي.

وكان ضيف الشرف معالي وزير الشؤون الدينية سردار محمد يوسف، ممثلًا للحكومة ومجلس الوزراء، بحضور معالي الشيخ عبدالغفور حيدري، الأمين العام لجمعية علماء الإسلام وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني، والشيخ أورنك زيب فاروقي، رئيس جماعة أهل السنة في باكستان، والشيخ فضل الرحمن خليل، الأمين العام لمجلس التضامن الباكستاني السعودي ورئيس أنصار الأمة في باكستان، والشيخ أويس أحمد شاه نوراني، الأمين العام لجمعية علماء باكستان، والشيخ الدكتور علي محمد أبوتراب، رئيس مجلس التضامن السعودي الباكستاني والنائب الأول لرئيس جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان.

كما حضر المؤتمر معالي الشيخ مظهر سعيد شاه، وزير الإعلام في كشمير الحرة سابقًا، وعدد من العلماء والمشايخ في رئاسة كشمير، وأنجم عقيل، عضو البرلمان المركزي، ممثلًا عن الجماعة الحاكمة، إلى جانب مجموعة من كبار العلماء والمشايخ وعدد كبير من المندوبين من مختلف جماعات أهل السنة والجماعة.

وأوضح لـ«سبق» الدكتور علي محمد أبوتراب، رئيس مجلس التضامن السعودي الباكستاني ونائب رئيس جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان، أن المشاركين في المؤتمر أعلنوا تنديدهم واستنكارهم لمحاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة وبلاد الحرمين الشريفين، مؤكدين محبتهم وولاءهم وتضامنهم مع المملكة العربية السعودية.

كما أكد المشاركون تأييدهم للاتفاقية الدفاعية بين السعودية وباكستان وتركيا، ودعمهم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد الحوثيين، والدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية.

يُشار إلى حضور مندوبين عن عدد من القنوات الباكستانية المعروفة، ونقل كلمات لأبرز المشاركين والعلماء والشخصيات الحاضرة على الهواء مباشرة.