خالد السليمي

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل احتفالية اليوم الوطني السعودي الـ96 في منتزه الأمير عبدالعزيز بن سعد، بحضور مدير التعليم ومسؤولي المنطقة ورجل الأعمال الداعم سلمان صلاح السليمي، وشهدت الفعاليات عروضًا وطنية ومشاركات طلابية وأركانًا تفاعلية واستقطابًا كبيرًا للأسر والزوار.

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ96 في منتزه الأمير عبدالعزيز بن سعد، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة حائل عمر هجاد الغامدي، وعدد من مسؤولي التعليم، وداعم الحفل رجل الأعمال سلمان صلاح السليمي، وسط حضور وتفاعل مجتمعي واسع.

وشهدت الفعاليات مشاركة الطلاب والطالبات، وأكثر من 1000 كشاف وكشافة، إلى جانب أركان تفاعلية للمدارس، استعرضت مشاركات وأعمالًا وطنية متنوعة احتفاءً بالمناسبة.

وتجوّل مدير التعليم ومرافقوه بين الأركان المشاركة، واستمعوا إلى عدد من مشاركات طلاب وطالبات المدارس المختلفة، التي تنوعت بين القصائد والأناشيد الوطنية، إلى جانب أعمال طلابية عبّرت عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن.

كما تضمنت الاحتفالية العرضة السعودية وعروضًا على المسرح، فيما استقطبت الأركان الأسر والزوار، وسط أجواء وطنية وتفاعل مجتمعي واسع.

وفي ختام الجولة، كرّم مدير عام التعليم بمنطقة حائل داعم الحفل، رجل الأعمال سلمان صلاح السليمي، وقدم له درعًا تذكاريًا تقديرًا لدعمه ومساهمته في الاحتفالية.

ووثّق حساب «تعليم حائل» عبر منصة «إكس» جانبًا من الفعاليات بالصور، التي أظهرت مشاركة الكشافة والطلاب والطالبات، والعروض والأركان المدرسية، إلى جانب الحضور الجماهيري في موقع الاحتفال.