خالد السليمي

برعاية أمير منطقة حائل، دشّن نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن حملة "معافى.. عِش بعافية" التي ينظمها فرع وزارة الصحة بحائل، بمشاركة جهات صحية حكومية وخاصة ومنظمات القطاع الثالث، لتقديم الفحوص المبكرة والتطعيمات والاستشارات الطبية، وتعزيز الوقاية والعادات الصحية عبر أركان تفاعلية وأنشطة عا…

برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، دشّن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، حملة «معافى.. عِش بعافية»، التي ينظّمها فرع وزارة الصحة بالمنطقة، واطّلع على أركانها المتنوعة.

حضر التدشين وكيل وزارة الصحة للصحة السكانية الدكتور عبدالله عسيري، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة سلطان المسيعيد، وعدد من القيادات والكوادر الصحية ومسؤولي الجهات الحكومية.

وشارك في الحملة عدد من الجهات الصحية بالمنطقة، والمراكز الصحية الخاصة، ومنظمات القطاع الثالث المعنية بالصحة.

وقدّم تجمع حائل الصحي، عبر عياداته المتنقلة وعرباته التخصصية وفرقه الطبية، خدمات الفحص المبكر لأمراض الثدي، وفحص هشاشة العظام، والتطعيم بلقاحَي الإنفلونزا الموسمية والحزام الناري، إلى جانب الاستشارات الطبية والتثقيف الصحي المباشر.

وتهدف الحملة إلى تعزيز مفهوم الوقاية، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة مؤشراتهم الصحية وتبنّي عادات يومية أكثر صحة، وتتضمن أركاناً تفاعلية وأنشطة عائلية، إلى جانب مسابقات وجوائز قيّمة.