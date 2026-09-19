صحيفة سبق

يحتفي نادي القادسية باليوم الوطني السعودي الـ96 من خلال فعالية «امتداد العز»، التي تقام يومي 23 و24 سبتمبر في مقر نادي القادسية بمدينة الخبر، في تجربة وطنية تجمع أهالي المنطقة وجماهير النادي ومحبيه، وتستحضر إرث المملكة و

يحتفي نادي القادسية باليوم الوطني السعودي الـ96 من خلال فعالية «امتداد العز»، التي تقام يومي 23 و24 سبتمبر في مقر نادي القادسية بمدينة الخبر، في تجربة وطنية تجمع أهالي المنطقة وجماهير النادي ومحبيه، وتستحضر إرث المملكة ومنجزاتها وطموحاتها المستقبلية.

وتقدم «امتداد العز» تجربة متكاملة تمتد من الرابعة مساءً حتى منتصف الليل، وتأخذ الزوار في رحلة عبر ثلاث بوابات رئيسية تمثل الماضي والحاضر والمستقبل، إلى جانب مجموعة من التجارب الثقافية والتراثية والترفيهية، والفنون الشعبية، والضيافة السعودية، والعروض التفاعلية والمسابقات والأنشطة العائلية، إضافة إلى منطقة للمأكولات والمشروبات.

وتبدأ الرحلة من بوابة الماضي «عزّنا بإرثنا»، التي تستحضر تفاصيل الحياة والذاكرة السعودية من خلال تجارب حسية وتفاعلية، من أبرزها «الرحلة جينيس»، و«بيت أبو راشد في شارع القادسية»، إلى جانب «سين جيم» التي تختبر معرفة الزوار بإرثهم، وتجربة «العودة إلى الماضي» التي تعيد الزائر إلى ذكريات الطفولة، و«ذاكرة المكان» للتعرف على القطع التراثية، إضافة إلى «سوق الجدارية» الذي يحتفي بالمنتجات السعودية ويدعم المبدعين والعلامات المحلية.

ومن الماضي إلى الحاضر، تفتح بوابة «عزّنا بإنجازنا» مساحة تحتفي بما حققته المملكة من منجزات، وتجمع بين الأصالة والهوية الوطنية من خلال «خيمة الضيف» وتجارب القهوة السعودية، إلى جانب مسابقات وأنشطة عائلية وجوائز، وعروض فنية وشعبية وأغانٍ وطنية بمشاركة الجمهور.

كما تتضمن البوابة عددًا من التجارب التي تستعرض تنوع الموروث السعودي، من بينها «إيقاعات الموروث»، وجلسة «الحكواتي» التي تربط الأجيال بحكايات من التراث، وتجارب تتيح للزوار التعرف على اختلاف القهوة السعودية وطرق تقديمها بين مناطق المملكة، إلى جانب تجارب مستوحاة من الروائح والنباتات المحلية، مثل الخزامى والورد الطائفي.

أما بوابة المستقبل «عزّنا بطموحنا»، فتأخذ الزوار نحو تطلعات المملكة وما تستعد له من استضافات عالمية كبرى، وتسلط الضوء على كأس آسيا 2027، وإكسبو 2030، وكأس العالم 2034، من خلال تجارب وعروض تفاعلية تستعرض استعداد المملكة لهذه الأحداث، وتحتفي بشغف الجماهير السعودية بالرياضة.

وتضم الفعالية كذلك تجارب اجتماعية وإبداعية ومساحات لالتقاط الصور والتفاعل مع أبرز الأحداث المستقبلية، إلى جانب عروض تفاعلية ومسرح للدمى يجسد عددًا من العادات السعودية وقيم التشجيع والدعم.

وتختتم فعاليات يوم 23 سبتمبر بأجواء جماهيرية لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي ونظيره الكويتي، في تجربة تجمع بين الاحتفاء باليوم الوطني وشغف كرة القدم.