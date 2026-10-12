سعيد بن محيا

أتاحت أمانة منطقة عسير 891 فرصة تدريبية وتأهيلية للكفاءات الوطنية، بواقع 744 متدربًا ضمن برنامج التدريب التعاوني و147 مستفيدًا في برنامج تمهير، بهدف تنمية رأس المال البشري وتعزيز التكامل بين التعليم والتطبيق العملي، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية.

أتاحت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة التدريب والتطوير 891 فرصة تدريبية وتأهيلية، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتها العملية والمهنية، وتهيئتها لمتطلبات سوق العمل.

وتوزّعت هذه الفرص على برنامجين رئيسيين؛ إذ استفاد من برنامج التدريب التعاوني 744 متدرباً ومتدربة، فيما استفاد من برنامج «تمهير» 147 مستفيداً ومستفيدة، بما يُتيح للمشاركين اكتساب الخبرات العملية، والتعرف على بيئة العمل المؤسسية، والاستفادة من التجارب المهنية المتخصصة.

وتسهم هذه البرامج التدريبية في تعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، من خلال إتاحة فرص ميدانية تُسهم في تطوير المهارات ورفع مستوى الخبرة المهنية، وتُمكّن المتدربين من التعامل مع متطلبات بيئة العمل بكفاءة واقتدار.

وتأتي هذه الجهود في إطار اهتمام أمانة منطقة عسير بتنمية رأس المال البشري، ودعم مسارات التأهيل والتطوير المهني للكفاءات الوطنية، بما يُسهم في تعزيز جاهزيتها للمستقبل، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال تنمية القدرات البشرية ورفع تنافسية الكوادر الوطنية.