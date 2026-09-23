أحمد العبدالله

شهدت غابة رغدان في منطقة الباحة تدفقًا جماهيريًا لافتًا من الأهالي والزوار للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني السعودي، ما تسبب في كثافة مرورية على الطرق المؤدية للموقع. وطبّقت إدارة المرور والقطاعات الأمنية والخدمية خطة ميدانية متكاملة لضمان انسيابية الحركة وتقديم خدمات آمنة وميسرة للمرتادين.

شهدت منطقة الباحة تدفّقًا جماهيريًا لافتًا إلى غابة رغدان؛ حيث توافد الأهالي والزوار بأعداد كبيرة للمشاركة في الفعاليات الوطنية المقامة احتفالًا باليوم الوطني السعودي، وسط أجواء كرنفالية تعكس مشاعر الفرح والاعتزاز بالوطن.

وسجّلت الطرق والمحاور الرئيسة المؤدية إلى غابة رغدان كثافة مرورية عالية؛ نتيجة التدفق الكبير لمركبات المحتفلين، فيما نفّذت إدارة مرور منطقة الباحة خطة سير ميدانية محكمة، من خلال انتشار الدوريات المرورية الراجلة والمتحركة على طول الطرق الحيوية والمداخل المؤدية للموقع؛ لضمان انسيابية الحركة وتسهيل وصول الزوار دون اختناقات.

كما شهدت مختلف القطاعات الأمنية والخدمية في منطقة الباحة حضورًا ميدانيًا مكثفًا داخل المتنزه وفي المواقع المحيطة به؛ بهدف تقديم أرقى الخدمات للمرتادين، وضمان سير الاحتفالات والفعاليات في بيئة آمنة وميسّرة تعزّز من راحة العائلات والزوار طوال أوقات الاحتفال.