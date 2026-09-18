صحيفة سبق

يتيح معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 للزوار فرصة التعرف على الحياة الفطرية من خلال عرض مجموعة من الحيوانات المحنطة والتجارب المعرفية المتنوعة. يتضمن المعرض فعاليات مرتبطة بالصقارة والصيد، مما يعزز التجربة العائ…

يأخذ معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 زواره في رحلة معرفية للتعرف على الحياة الفطرية عن قرب، من خلال مجموعة متنوعة من الحيوانات المحنطة التي تتيح مشاهدة تفاصيلها والتعرف على خصائصها، ضمن التجارب المتنوعة التي يقدمها المعرض تحت شعار "تجربة للجميع".



وتتيح هذه التجربة للزوار التعرف على نماذج مختلفة من الكائنات الفطرية، والاطلاع على أساليب التحنيط والعناية بالمقتنيات والمحافظة عليها، في محتوى يجمع بين المعرفة والمشاهدة، ويثري تجربة العائلات والأطفال والمهتمين بالحياة الفطرية.



وتتكامل هذه التجربة مع ما يقدمه المعرض من فعاليات مرتبطة بالصقارة والصيد والمغامرات والرحلات والموروث، بما يوسع خيارات الزوار ويتيح لهم مسارات متعددة تتناسب مع اهتماماتهم.



وتمنح المعروضات الزوار فرصة لمشاهدة نماذج من الكائنات الفطرية والتعرف على أشكالها وخصائصها وتنوعها، بما يحول الزيارة إلى تجربة معرفية وترفيهية، خاصةً للأطفال والشباب، ويسهم في تعزيز معرفتهم بمكونات الحياة الفطرية.



ويعكس تنوع هذا المحتوى توجه المركز الوطني للصقور إلى إثراء التجارب المقدمة للجمهور، وتوسيع نطاق المحتوى المرتبط بالصقارة والصيد والحياة الفطرية، بما يعزز حضور المعرض وجهةً تستقطب الصقارين والمتخصصين والعائلات والشباب وأصحاب الاهتمامات المختلفة.



يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 يقام خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، ويضم فعاليات وتجارب متنوعة تستهدف مختلف فئات الزوار.