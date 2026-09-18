صحيفة سبق

تشارك خدمة 'فحص' في المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2026 في الرياض كراعي استراتيجي. تركز المشاركة على التعريف بدور الخدمة في دعم ملاك العقارات والمستفيدين من خلال توفير معلومات فنية عن حالة العقار، إلى جانب استع…

تشارك خدمة «فحص»، إحدى خدمات «البناء المستدام» التابع لـ NHC Innovation، في المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2026، بصفتها راعيًا استراتيجيًا للحدث، الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «مرافق ذكية.. مدن ذكية».

وتأتي مشاركة «فحص» في الحدث للتعريف بدورها في دعم قرارات ملاك العقارات والمستفيدين من خلال توفير معلومات فنية عن حالة العقار، بما يرتبط بكفاءة إدارته والمحافظة عليه، إلى جانب استعراض خدمات «البناء المستدام» أمام المختصين والمطورين والملاك والعاملين في قطاع إدارة المرافق.

وأوضح الرئيس التنفيذي للخدمات العقارية في NHC Innovation المهندس زياد العقل، أن رعاية «فحص» للمؤتمر والمعرض تأتي امتدادًا لأهمية معرفة الحالة الفنية للمبنى في رفع كفاءة إدارة مرافقه، مبينًا أن المشاركة تمثل فرصة للتواصل مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بقطاع إدارة المرافق، والتعريف بخدمات «البناء المستدام».

وتستعرض «فحص» خلال أيام المعرض هويتها الجديدة، إلى جانب تقديم تجربة تعريفية بآلية عمل الخدمة، التي تبدأ بفحص ظاهري يجريه فاحص مختص، وتنتهي بإصدار تقرير فني خلال ثلاثة أيام عمل، يتضمن الملاحظات المرصودة وحالتها، بما يمكّن المستفيد من تكوين صورة أوضح عن حالة العقار قبل اتخاذ قرار الشراء أو الاستئجار. كما يتاح لزوار الجناح الاطلاع على نموذج التقرير ومحتواه الفني.

ويشارك «البناء المستدام» في المعرض عبر جناحه رقم S01، حيث يستعرض خدمة «تقييم الاستدامة» التي تختص بقياس مدى التزام المشاريع بالمعايير المعتمدة، والتعريف بفئات التقييم ومستويات شهادة «مستدام»، وما تشمل عليه من معايير تتصل بكفاءة استخدام الطاقة والمياه وجودة البيئة الداخلية.

وتتضمن المشاركة كذلك توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بخدمتي «فحص» و«تقييم الاستدامة»، إلى جانب تسليم شهادات الاستدامة لعدد من الجهات والمشاريع التي استوفت متطلبات التقييم المعتمدة.

ويُعد «البناء المستدام» أحد برامج NHC Innovation المتخصصة في مجال استدامة المباني والمدن، ويقدم من خلال خدماته حلولًا تدعم الملاك والمطورين والجهات العاملة في قطاع إدارة المرافق والعقارات في المملكة.