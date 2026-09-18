صحيفة سبق

أدانت موريتانيا بشدة الاعتداء الذي استهدف محافظة الطائف في السعودية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص ووقوع أضرار مادية. وأكدت دعمها الكامل للمملكة في مواجهة مثل هذه الاعتداءات، وقدمت تعازيها للمملكة، معربةً عن …

أعربت موريتانيا عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للاعتداء الذي استهدف محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن مقتل أحد المقيمين وإصابة عدد من الأشخاص، فضلًا عن أضرار مادية طالت عددًا من المباني والمركبات، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات.

وأكدت موريتانيا، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أمس، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وقدمت موريتانيا خالص التعازي والمواساة إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وتمنّت الشفاء العاجل للمصابين، وأدانت بأشد العبارات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكل ما من شأنه تهديد أمن المملكة واستقرارها.