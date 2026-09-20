جمال المرشدي

كشف فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي، أن استبعاد اللاعب مصعب الجوير لا يعود لسبب يتعلق بوجبة طعام، بل نتيجة مخالفة للوائح والأنظمة تكررت رغم توجيه إنذار سابق له، مؤكدًا في الوقت نفسه تقدير المنتخب لموهبة اللاعب وأهميته ضمن العناصر الحالية.

كشف فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي، ملابسات استبعاد اللاعب مصعب الجوير من صفوف الأخضر، نافياً أن يكون السبب وجبة طعام، ومؤكداً أن الأمر يتعلق بمخالفة للوائح والأنظمة الداخلية تكررت رغم توجيه إنذار سابق للاعب.

وقال المفرج في تصريحات لممثلي وسائل الإعلام: «لا يصل الأمر لهذا الحد، أن يُستبعد اللاعب بسبب وجبة؟»، مضيفاً: «هي عقوبة تكررت وعوقب اللاعب بسببها».

وأشار المفرج إلى أن الجوير يُعدّ من أبرز المواهب الواعدة في الكرة السعودية، قائلاً: «مصعب الجوير أحد المواهب الواعدة، ولكن لدينا لائحة وأنظمة، واللاعب خالف وعوقب».

وفيما يخص تفاصيل المخالفة، أوضح المفرج أن الأمر يندرج ضمن الشؤون الداخلية للمنتخب، قائلاً: «الجميع يسأل عن نوعية العقوبة، ونحن نؤكد أننا ننعم بخصوصية كبيرة، والأمور داخلية، ولكن اللاعب كرر المخالفة رغم الإنذار».

وشدد المفرج على ضرورة الالتزام بالأنظمة داخل المنتخب، قائلاً: «اليوم نحن في المنتخب السعودي نحتاج الجميع، وهناك ثقة بالجميع، ولكن لدينا نظام ولوائح، أعتقد الجميع لا يريد أن يُصبح المنتخب فوضى».

وأكد المفرج في الوقت ذاته أهمية الجوير ضمن منظومة الأخضر، قائلاً: «كل عنصر نحتاجه في المنتخب السعودي، ومصعب من العناصر الممتازة».

وختم المفرج تصريحاته بدعوة الجماهير السعودية إلى الحضور ومساندة الأخضر خلال منافسات البطولة.