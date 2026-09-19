عمر عريبي

اكتسى مركز الموسم الحدودي باللون الأخضر، احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ96، في مشهد وطني يعكس اعتزاز الأهالي بوطنهم وقيادته، ويجسد عمق الانتماء الوطني في هذا الجزء الغالي من المملكة. وتواصل بلدية الموسم استعداداتها للا

اكتسى مركز الموسم الحدودي باللون الأخضر، احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ96، في مشهد وطني يعكس اعتزاز الأهالي بوطنهم وقيادته، ويجسد عمق الانتماء الوطني في هذا الجزء الغالي من المملكة.

وتواصل بلدية الموسم استعداداتها للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، عبر تزيين الميادين والشوارع والمداخل والواجهة البحرية، وتركيب الأعلام واللوحات الوطنية، وإضافة مجسمات جمالية مستوحاة من رموز الوطن وتراث المنطقة، بما يعزز المشهد الاحتفالي ويضفي طابعًا بصريًا مميزًا على المواقع العامة.

ويحمل الاحتفاء باليوم الوطني في مركز الموسم الحدودي، جنوب منطقة جازان، دلالات خاصة؛ إذ ترفرف راية التوحيد على حدود الوطن، ويتشارك المواطنون ورجال الأمن وحماة الحدود مشاعر الولاء والانتماء والاعتزاز بالمملكة.

وعبّر عدد من المواطنين عن سعادتهم بهذه المناسبة، مؤكدين أنها تجدد مشاعر الفخر بما حققته المملكة من منجزات، والاعتزاز بقيادتها، سائلين الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره وعزّه، وأن يحفظ الجنود ورجال الأمن المرابطين على حدوده.