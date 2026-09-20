سعود الدعجاني

حققت الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة عدداً من المراكز المتقدمة في جائزة التميز المؤسسي للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في دورتها الثانية 1447هـ، شملت مسارات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخدمة المجتمع بالابتكار السياحي، والتطوير الإداري، مؤكدة تميز منسوبيها وكفاءاتهم الوطنية.

حققت الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة مراكز متقدمة في جائزة التميز المؤسسي للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، في دورتها الثانية لعام 1447هـ، وذلك عبر عدد من المسارات المتنوعة.

وعلى صعيد فرع التعليم والتدريب، حلّ المهندس أحمد بن عبدالله البار في المركز الأول ضمن مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما نال المتدرب عبدالرحمن بن عبدالله الشمراني المركز الثالث في الجائزة ذاتها، وذلك تحت إشراف المهندس حاتم بن عبدالرحمن الردادي.

وفي فرع خدمة المجتمع ضمن مسار الابتكار السياحي، حصدت الكلية المركزين الثاني والثالث؛ إذ فاز المتدرب مؤيد بن طلال جودة بالمركز الثاني عن مشروع «سيارة توصيل RCA»، ونال المتدرب عبدالله بن أحمد رزق الله المركز الثالث عن مشروع «عربة ذوي الاحتياجات المطورة»، وكلا المشروعين تحت إشراف المهندس حاتم بن عبدالرحمن الردادي.

كما حصل المهندس خالد بن مسفر الغامدي على المركز الثاني في فرع التطوير الإداري ضمن مسار رفع رضا المستفيد.

وفي هذا السياق، أكد عميد الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة المهندس محمد بن عبدالله الغامدي أن «تألّق منسوبي الكلية في هذه الجائزة يعكس ما تزخر به الكلية من كفاءات وطنية مبدعة وأفكار مبتكرة وحلول تقنية نوعية تسهم في خدمة المجتمع ودعم الابتكار في القطاع السياحي»، مشيراً إلى الحرص المستمر على الارتقاء بجودة التدريب وتعزيز حضور الكلية في مسيرة التميز والإنجاز.

يُشار إلى أن اللجنة المنظمة لجائزة التميز للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة أعلنت أسماء الفائزين بعد تقييم دقيق من لجان تحكيم متخصصة، وفق معايير واضحة وشفافة تعكس أهداف الجائزة في تعزيز التميز والإبداع على مستوى الأفراد والجهات.