صحيفة سبق

تنطلق الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين تحت مسمى «جولة اليوم الوطني»، وسط صدارة مطلقة للعلا برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه. وتشهد الجولة، الممتدة من الجمعة حتى الأحد، 9 مباريات حاسمة في صراع القمة والهروب من القاع.

تدخل منافسات دوري الدرجة الأولى للمحترفين جولتها السادسة تحت مسمى «جولة اليوم الوطني»، وسط صراع متقارب بين فرق المقدمة، في الوقت الذي يواصل فيه العلا انفراده بالصدارة بعد تحقيق العلامة الكاملة في الجولات الخمس الماضية.

وعزّز العلا موقعه في الصدارة بعدما حسم قمة الجولة الماضية أمام جدة بثلاثية نظيفة، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة من 5 انتصارات، وموسّعاً الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى 7 نقاط، فيما تتساوى أندية الأنوار والعدالة وجدة والجبلين عند 8 نقاط لكل منها.

مباريات الجمعة

تُقام الجمعة مباراتان في انطلاقة الجولة السادسة؛ إذ يستقبل الطائي ضيفه البكيرية في حائل، فيما يلتقي جدة بضيفه الصقر على ملعبه.

ويدخل الطائي مواجهة البكيرية بعد تعادله السلبي أمام الزلفي في الجولة الماضية، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط، بينما يبحث البكيرية عن انتصاره الأول هذا الموسم بعد تلقّيه خسارته الثالثة أمام ضمك بنتيجة 2-1، ليتوقف رصيده عند نقطتين في المركز الـ17.

وفي جدة، يسعى أصحاب الأرض لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تلقّيهم الخسارة الأولى هذا الموسم أمام العلا بثلاثية نظيفة، والتي أوقفت رصيد الفريق عند 8 نقاط، فيما يدخل الصقر المواجهة بحثاً عن فوزه الأول بعد تلقّيه خسارته الأولى في الجولة الماضية أمام الأنوار بهدف نظيف، ليتوقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ16.

مباريات السبت

تستكمل منافسات جولة اليوم الوطني السبت بإقامة 3 مباريات؛ إذ يستقبل الأنوار ضيفه النجمة، ويحلّ العلا ضيفاً على الأخدود، فيما يلتقي الزلفي بالرائد.

ويخوض الأنوار مواجهة النجمة منتشياً بصعوده إلى الوصافة بعد تحقيقه فوزه الثاني هذا الموسم على حساب الصقر، رافعاً رصيده إلى 8 نقاط، بينما يدخل النجمة المباراة بعد تعادله أمام الرائد بهدف لكل منهما، ليصل رصيده إلى 6 نقاط.

وبسجل لا يعرف سوى الانتصارات، يحلّ العلا ضيفاً على الأخدود بحثاً عن فوزه السادس تواليًا وتعزيز صدارته، بعدما خرج بالعلامة الكاملة من أول 5 جولات ولم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد، بينما يتطلع الأخدود للعودة إلى طريق الانتصارات بعد تلقّيه خسارته الأولى هذا الموسم أمام الوحدة بنتيجة 4-2.

وفي المواجهة الثالثة السبت، يستقبل الزلفي ضيفه الرائد، حيث يدخل أصحاب الأرض اللقاء بسجل خالٍ من الهزائم بعد تعادلهم السلبي أمام الطائي في الجولة الماضية، رافعين رصيدهم إلى 7 نقاط، وهو الرصيد ذاته الذي يملكه الرائد بعد تعادله أمام النجمة بهدف لكل منهما.

مباريات الأحد

تختتم الأحد منافسات الجولة السادسة بإقامة 4 مباريات؛ إذ يلتقي ضمك بالعدالة، ويستقبل الجندل ضيفه الوحدة، ويواجه الجبلين ضيفه العروبة، فيما تُختتم الجولة بمواجهة الجيل وهجر في الأحساء.

ويستقبل ضمك ضيفه العدالة بعد انتصاره الأول هذا الموسم في الجولة الماضية على حساب البكيرية بنتيجة 2-1، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، فيما يدخل العدالة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الجندل بهدف نظيف ووصوله إلى 8 نقاط، مواصلاً حضوره بين فرق المقدمة.

ويبحث الجندل عن العودة إلى الانتصارات حين يستقبل الوحدة، بعد توقف رصيده عند 4 نقاط إثر خسارته أمام العدالة، فيما يدخل الوحدة اللقاء بسجل خالٍ من الهزائم وبعد تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم بنتيجة 4-2 أمام الأخدود، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط.

وفي حائل، يستقبل الجبلين ضيفه العروبة، حيث يدخل أصحاب الأرض المواجهة برصيد 8 نقاط بعد فوزهم على هجر بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما وصل العروبة إلى 6 نقاط بعد تسجيله انتصاره الأول هذا الموسم على حساب الجيل بهدف نظيف.

وتُسدل مواجهة الجيل وهجر الستار على جولة اليوم الوطني، حيث يبحث الجيل عن فوزه الأول بعد توقف رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الأخير، بينما يدخل هجر المباراة برصيد 5 نقاط إثر خسارته بهدف نظيف أمام الجبلين في الجولة الماضية.