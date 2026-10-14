منصور الشلاقي

شارك فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن، بالتعاون مع تجمع حفر الباطن الصحي وغرفة حفر الباطن، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأقيمت الحملة بمقر الغرفة عبر عربة متنقلة مجهزة لاستقبال المتبرعين من الصحفيين والإعلاميين ومنسوبي الغرفة.

شارك فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة حفرالباطن، بالتعاون مع تجمع حفرالباطن الصحي وغرفة حفرالباطن، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026م، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار دعم المبادرات الوطنية والإنسانية، وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، وترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي، والإسهام في إنقاذ الأرواح.

وأُقيمت الحملة في مقر غرفة حفرالباطن، بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين ومنسوبي الغرفة، وبالتنسيق مع تجمع حفرالباطن الصحي الذي وفّر عربة متنقلة مجهزة لاستقبال المتبرعين بالدم.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفرالباطن، سلمان المشلحي، أن مشاركة الفرع تأتي «اقتداءً بالمبادرة الإنسانية الكريمة لسمو ولي العهد، وتأكيداً لدور الصحفيين والإعلاميين في دعم المبادرات الوطنية والإنسانية، ونشر الوعي بأهميتها، وتعزيز قيم العطاء والتكافل المجتمعي».