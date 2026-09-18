صحيفة سبق

تنظم الهيئة العامة للترفيه احتفالات متنوعة باليوم الوطني السعودي في مدن المملكة، تشمل عروض جوية وبحرية وألعاب نارية. بدأت الفعاليات في جدة وتستمر في الرياض والمدن الأخرى، بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة.

تنظم الهيئة العامة للترفيه (GEA)، بالتعاون وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مجموعة من الفعاليات والعروض في مدن المملكة، احتفالاً باليوم الوطني السعودي، حيث تتنوع بين العروض الجوية والبحرية والبرية، والألعاب النارية.

وبدأت الفعاليات في محافظة جدة، عروس البحر الأحمر، اليوم (الجمعة)، حيث شهدت سماء المحافظة عرضًا جويًا أقيم عند الساعة الخامسة عصرًا، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل 20 سبتمبر، بمشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، وفريق الصقور السعودية، إلى جانب الخطوط الجوية العربية السعودية التي ستشارك بطائرة من طراز "بوينغ B787-9" وطيران أديل بطائرة من طراز "أيرباص A320neo ".

وفي الرياض، يقام العرض الرئيسي يومي الثلاثاء 22 سبتمبر والأربعاء 23 سبتمبر، بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، وينقل على الهواء مباشرة عبر القناة السعودية، بمشاركة عدد من القطاعات، وذلك عند الساعة الرابعة عصرًا.

ويشهد العرض، الذي تُفتح أبوابه للجمهور عند الثانية ظهرًا، مشاركة الحرس الملكي بمسيرة لحرس الشرف، تعزف خلالها الفرقة الموسيقية السلام الملكي السعودي. كما تشارك وزارة الحرس الوطني بتشكيلات من الطائرات المروحية وبالفرقة الموسيقية، وتشارك رئاسة أمن الدولة، ممثلة بطيران الأمن، الذي يتقدم العرض الجوي بمروحية تحمل العلم السعودي.

كما يشارك طيران الرياض بإحدى طائراته من طراز "بوينغ - 787"، فيما تحضر القوات البرية وحرس الحدود ونادي الطيران من خلال أجنحة خاصة ضمن منطقة العرض في ملهم، في إطار الفعاليات المصاحبة للعرض الرئيسي.

وإلى جانب العروض الجوية، تشهد مدينة جدة عروضًا بحرية تنظمها القوات البحرية بمشاركة عدد من القطع البحرية، لتضيف بعدًا آخر للاحتفالات المقامة على ساحل البحر الأحمر.

كما ستقدم المديرية العامة لحرس الحدود عروضًا في عدة مدن، منها مسيرة برية وأخرى بحرية راجلة على كورنيش واجهة روشن في جدة، ومسيرة برية على كورنيش ينبع وأخرى بحرية في شرم ينبع، ومسيرة للمركبات وأخرى راجلة في شارع الفن بأبها، إضافة إلى مسيرة راجلة للمشاة وأخرى بحرية للزوارق على كورنيش الواجهة البحرية بمحافظة البرك.

وتمتد الاحتفالات إلى المنطقة الشرقية، حيث تشهد الواجهة البحرية في مدينة الخبر، يومي 26 و27 سبتمبر عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا، عروضًا جوية تشارك فيها طائرات عسكرية، إلى جانب مشاركة طيران الأولى للمرة الأولى، ضمن سلسلة الفعاليات المقامة احتفاءً باليوم الوطني السعودي.

كما تُقام عروض الألعاب النارية عند الساعة التاسعة مساء يوم 23 سبتمبر في تسع مدن بالمملكة، هي: الرياض، الخبر، المدينة المنورة، جدة، حائل، عرعر، الباحة، تبوك، وبريدة، ضمن الفعاليات الاحتفالية المصاحبة لليوم الوطني السعودي.