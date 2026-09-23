فهد العتيبي

أكّد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن اليوم الوطني السعودي يجسّد ذكرى التأسيس والوحدة التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز، وانطلاقة لمسيرة عز وفخر متواصلة حتى اليوم. ورفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلما…

قال المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، إن اليوم الوطني السعودي يمثل ذكرى للتأسيس والوحدة التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وانطلاقة لمسيرة عز وفخر تتواصل إلى اليوم.

ورفع الغامدي، بهذه المناسبة، باسمه واسم منسوبي تعليم الطائف، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، وأن يزيده رفعة وازدهارًا، وأن يوفق أبناءه وبناته ليكونوا لبنات صالحة في بناء مستقبله المشرق.

وأضاف أن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى، بل هو استحضار للقيم والاعتزاز بها، وتجديد للعهد على الوفاء والانتماء، وترسيخ للهوية الوطنية في نفوس الأبناء والبنات، ليواصلوا مسيرة البناء بعزيمة وطموح، ويحققوا تطلعات القيادة الرشيدة نحو رؤية السعودية 2030.

وسأل الله أن يحفظ الوطن الغالي، وأن يبارك في أبنائه وبناته، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والرخاء في ظل القيادة الحكيمة.