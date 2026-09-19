صحيفة سبق

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه هال سيتي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب "سانت جيمس بارك" بمدينة نيوكاسل، ضمن الجولة الخامسة من م

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه هال سيتي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب "سانت جيمس بارك" بمدينة نيوكاسل، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المسابقة.



وافتتح جو ويلوك التسجيل مبكرًا لأصحاب الأرض في الدقيقة (3)، وأضاف لويس هول الهدف الثاني في الدقيقة (7)، قبل أن يقلص محمد علي تشو الفارق لهال سيتي في الدقيقة (67) من مجريات الشوط الثاني.



وبهذه النتيجة، تقدم نيوكاسل إلى المركز الثامن بثماني نقاط، فيما تراجع هال سيتي إلى المركز السابع بالرصيد ذاته، وبفارق الأهداف.