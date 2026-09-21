مقال رأي

أ.د. عبدالعزيز سعيد الهاجري

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

يبرز المقال اليومَ الوطني السعودي باعتباره محطة لاستحضار مسيرة دولة انتقلت من التأسيس إلى الريادة عبر مشروع وطني متكامل يرتكز على الإنسان والمعرفة والموارد. ويقسّم تطور النضج المؤسسي في المملكة إلى أربع مراحل مترابطة: النضج التأسيسي الذي رسّخ الوحدة والاستقرار وبناء الهياكل، ثم النضج المتكامل الذي و…

يمثل اليوم الوطني السعودي مناسبة لاستحضار مسيرة وطن تأسست على القيادة، وترسخت بالاستقرار، وتطورت بالتنمية، وتتجه نحو الريادة. وقد شكل توحيد المملكة العربية السعودية نقطة انطلاق لمسيرة تاريخية متدرجة في بناء الدولة ومؤسساتها وقدراتها، حتى أصبحت التنمية مشروعًا وطنيًا متكاملًا يقوم على التخطيط والاستثمار في الإنسان والمعرفة والموارد.

ومن منظور النضج المؤسسي، يمكن قراءة هذه المسيرة من خلال أربع مراحل مترابطة: النضج التأسيسي، والنضج المتكامل، والنضج المتقدم، والنضج الريادي. وتمثل كل مرحلة مستوى جديدًا في قدرة الدولة على بناء مؤسساتها وإدارة مواردها وتحقيق أهدافها وصناعة مستقبلها.

أولًا: النضج التأسيسي

تمثل مرحلة التأسيس الأساس الذي قامت عليه الدولة السعودية حيث ارتكزت هذه المرحلة على توحيد البلاد، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتثبيت أركان الحكم، وبناء الهياكل والمؤسسات القادرة على إدارة شؤون الدولة والمجتمع.

وكان الاستقرار حجر الأساس في بناء المؤسسات، وأصبح توحيد البلاد إطارًا جامعًا لمشروع وطني طويل المدى. وتطورت أجهزة الدولة ووظائفها تدريجيًا، ونشأت منظومة إدارية واقتصادية واجتماعية أسهمت في الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنمية.

كما يعبر النضج التأسيسي عن قدرة الدولة على بناء القواعد التي تستند إليها المراحل اللاحقة، وترسيخ مؤسسات قادرة على الاستمرار والتطور والاستجابة لمتطلبات المجتمع.

ثانيًا: النضج المتكامل

مع توسع وظائف الدولة وتزايد احتياجات المجتمع، انتقلت المملكة إلى مرحلة اتسمت بتكامل المؤسسات واتساع مجالات التنمية. تطورت قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والنقل والاتصالات والخدمات العامة، ونمت البنية التحتية، وتوسعت مؤسسات الدولة وأدوارها.

كما أصبح التخطيط والتنظيم عنصرين أساسيين في إدارة التنمية، وازدادت قدرة المؤسسات على العمل ضمن منظومة وطنية مترابطة. وتكاملت الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإدارية في مشروع تنموي واسع.

ويعكس النضج المتكامل انتقال الدولة من بناء المؤسسات إلى بناء المنظومات، ومن تطوير القطاعات بصورة منفردة إلى تعزيز التكامل بينها، بما يدعم كفاءة الأداء واستدامة التنمية.

ثالثًا: النضج المتقدم

يمثل النضج المتقدم مرحلة أكثر عمقًا في تطور العمل المؤسسي، حيث أصبحت الإدارة تعتمد بصورة متزايدة على التخطيط الاستراتيجي، والحوكمة، وإدارة الأداء، والبيانات، والمؤشرات، والجودة، والتحسين المستمر.

وقد أصبح قياس النتائج جزءًا أساسيًا من إدارة المؤسسات، وأصبحت الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات عناصر رئيسة في تقييم الأداء. كما تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، وتطورت القدرات التقنية والمعرفية، واتسعت ممارسات التميز المؤسسي.

كما تتجسد هذه المرحلة في قدرة الدولة على تحويل الرؤية إلى استراتيجيات، والاستراتيجيات إلى برامج ومبادرات، والبرامج إلى نتائج قابلة للقياس والتحسين.

رابعًا: النضج الريادي

يمثل النضج الريادي المستوى الأعلى في رحلة النضج المؤسسي، حيث تتجه المملكة نحو صناعة النماذج المستقبلية، وتعزيز الابتكار، واستثمار المعرفة والبيانات والتقنية، وتحقيق الاستدامة والتنافسية والأثر العالمي.

في هذه المرحلة تصبح المؤسسات أكثر قدرة على استشراف المستقبل، وتصميم الحلول المبتكرة، وإنتاج الممارسات المؤسسية، وتطوير نماذج قابلة للتطبيق والاستفادة منها على نطاق أوسع. وتصبح القدرة على صناعة المستقبل معيارًا رئيسًا للتميز.

وتتجسد ملامح هذا النضج في التحول الوطني، والمشروعات الكبرى، وتطوير جودة الحياة، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز الاقتصاد، وتوسيع الشراكات الدولية، وبناء منظومة وطنية أكثر قدرة على المنافسة والتأثير.