فهد العتيبي

تنطلق السبت المقبل في الطائف فعاليات المعرض العقاري «Future Build 2» برعاية محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، وتستمر ٥ أيام مقابل منتزه الردف، بمشاركة نحو ٧٠ جهة حكومية وخاصة، بزيادة تقارب ٩٠٪ عن النسخة الأولى. ويهدف المعرض إلى تعزيز الاستثمار العقاري والتعريف بأحدث المشاريع السكنية وا…

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، تنطلق السبت المقبل فعاليات المعرض العقاري في نسخته الثانية «Future Build 2»، التي تستمر خمسة أيام مقابل منتزه الردف، بمشاركة جهات حكومية وشركات ومؤسسات من القطاع الخاص.

وأوضح منظم الفعالية حاتم القرشي أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة واسعة من الشركات العقارية والبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب مطوري المشاريع السكنية والتجارية وشركات ومحال مواد البناء والديكور، بما يوفر للمهتمين فرصة للاطلاع على خيارات عقارية متنوعة.

وأشار إلى أن المشاركة الحكومية تضم عددًا من الوزارات والجهات المعنية، من أبرزها وزارة البلديات والإسكان، وصندوق التنمية العقارية، وأمانة الطائف، وغرفة الطائف، مبينًا أن عدد المشاركين من القطاعين الحكومي والخاص يبلغ نحو 70 مشاركًا، بزيادة تصل إلى 90% مقارنة بالنسخة الأولى.

وبيّن القرشي أن المعرض يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري والتعريف بأحدث المشاريع السكنية والتجارية والتنموية، وتوفير منصة متكاملة للمهتمين بسوق العقارات، إلى جانب عرض فرص استثمارية وتقديم استشارات عقارية وتمويلية للزوار.

وأضاف أن فعاليات المعرض تتضمن جلسات حوارية واسترشادية وورش عمل يقدمها مختصون ومهتمون بالقطاع، إضافة إلى عروض حصرية وتسهيلات تمويلية تقدمها الجهات العارضة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات، إلى جانب فعاليات وطنية مصاحبة بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي.

وأكد القرشي في ختام حديثه سعيهم إلى أن يعكس المعرض التطور الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة، والإسهام في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز جودة الحياة وتوفير خيارات سكنية متنوعة.