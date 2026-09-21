فهد العتيبي

تستضيف جدة في 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2026 المؤتمر الدولي للجمعية السعودية للطب الوراثي بعنوان "من التشخيص إلى العلاج في علم الجينوم" بمشاركة 30 متحدثاً وطنياً وعالمياً، مستهدفاً أكثر من 300 متخصص، مع اعتماد 13 ساعة تعليم طبي مستمر وورش عمل وبرنامج توعوي ومسابقة بحثية.

تحتضن محافظة جدة يومَي 30 سبتمبر والأول من أكتوبر 2026 فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية السعودية للطب الوراثي (SSMG) تحت شعار «من التشخيص إلى العلاج في علم الجينوم»، وذلك في فندق إنتركونتيننتال جدة.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأستاذة علياء بنت عبدالرحيم قاري أن المؤتمر يمثّل محطة علمية بارزة في مسيرة الجمعية، مشيرةً إلى أنه يُعدّ من أبرز المؤتمرات على خارطة الطب الوراثي محلياً وعالمياً، ويواكب الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الخدمات الصحية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطن والمقيم في مواجهة الأمراض الوراثية.

وأوضح نائب رئيس الجمعية البروفيسور زهير بن عبدالله رهبيني أن المؤتمر يضم 30 متحدثاً من الخبرات الوطنية والعالمية، ويستهدف أكثر من 300 متخصص في مجالات طب الأطفال والوراثة والتمثيل الغذائي والبحث الجيني وتقنيات المختبر والإرشاد الوراثي، فضلاً عن المهتمين من تخصصات طبية أخرى.

وكشف رهبيني أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت 13 ساعة تعليم طبي مستمر لفعاليات المؤتمر، تُقدَّم على يد رواد الأبحاث الجينية وأطباء الجينات من المستشفيات المتخصصة في مدن المملكة، إضافةً إلى ساعات إضافية للورش المتوازية.

من جهته، أوضح رئيس المؤتمر ورئيس لجنته العلمية الدكتور محمد خالد الوسية أن البرنامج يشمل عشر جلسات علمية تتضمن 30 ورقة عمل، وأربع ورش متخصصة تغطي محاور الطوارئ الاستقلابية، والتغذية العلاجية، وتفسير النتائج الجزيئية، والإرشاد الوراثي، إضافةً إلى برنامج للتوعية المجتمعية في ختام الفعاليات.

وأشار الوسية إلى أن المؤتمر سينظّم مسابقة بحثية لاختيار ثلاثة فائزين بجائزة أفضل ورقة علمية، بهدف تشجيع الباحثين والطلاب على الإسهام في مجال الطب الوراثي وتعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة الطبية.

ودعا الوسية الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجمعية https://ssmg.org.sa/ أو حضورياً خلال أيام المؤتمر.