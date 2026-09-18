صحيفة سبق

أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي على محافظة الطائف بالسعودية، والذي أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين. وأكدت الخارجية القطرية على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا للسيادة واعتداءً على المدنيين، مجددة دعمها …

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيّرة، أسفر سقوط شظاياها إثر اعتراضها عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، ووقوع أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثل سلوكًا عدوانيًا مشينًا واستهتارًا مرفوضًا بأرواح المدنيين، وانتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة قطر لأسرة المتوفى، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، سائلةً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق من كل سوء.