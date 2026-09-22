ماجد الرفاعي

رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز احتفال أمانة المنطقة باليوم الوطني السعودي في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، بحضور عدد من المسؤولين والأهالي، وتضمّن الحفل عروضًا شعرية ووطنية وأوبريتًا غنائيًا وختامًا بالعرضة السعودية احتفاءً بتاريخ المملكة ووحدتها.

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الحفل الذي نظمته أمانة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، وعدد من المسؤولين وأهالي المنطقة.

افتُتح الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك ألقى الشاعر عبدالعزيز سدحان قصيدةً وطنية استحضر خلالها مسيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في توحيد المملكة، وما تمثله ذكرى اليوم الوطني من قيمة راسخة في وجدان الأجيال.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان «وطني هويتي»، ثم ألقى النقيب الدكتور زاهد القرشي قصيدةً بالفصحى بعنوان «جهةٌ على العلياء»، احتفت بالمدينة المنورة ومكانتها، واستحضرت في أبياتها رمزية راية الوطن.

وتضمّن الحفل فقرة «المجسّ المديني»، أعقبها الشاعر نايف صقر بقصيدة نبطية تناول فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، معبّراً في أبياتها عن مشاعر المحبة والولاء للقيادة، ثم عُرض مقطع مرئي عن الوطن.

وتواصلت فقرات الحفل بتقديم أوبريت «مملكتنا العز» في ثلاث لوحات غنائية جسّدت مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، قدّمها الدكتور صالح الشادي بمشاركة الفنانَين راشد الفارس ونواف الجبرتي.

واختُتم الحفل بأداء العرضة السعودية من كلمات الشاعر العقيد الدكتور مشعل الحارثي، في مشهد وطني عبّر عن الاعتزاز بتاريخ المملكة وإرثها، ومشاعر الفخر والانتماء بهذه المناسبة الوطنية الغالية.