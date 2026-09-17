عبدالحكيم شار

أكد الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمكة المكرمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يُعد «عملًا غاشمًا» و«اعتداءً آثمًا» وتهديدًا لأمن الزوار والمعتمرين. جاء ذلك ردًّا على متصلة من العراق في برنامج «يستفت…

أكد الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرّس في الحرمين الشريفين، أن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمكة المكرمة يُعد من «الأعمال الغاشمة» و«اعتداءً آثمًا»، داعيًا الله تعالى أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين ومقدساتها من كيد الكائدين.

جاء ذلك في رده على متصلة من العراق، خلال برنامج «يستفتونك» على قناة الرسالة، عبّرت عن مشاعرها تجاه المملكة العربية السعودية، وما تعرضت له مكة المكرمة من محاولة استهداف من ميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وما يمثله ذلك من تهديد لأمن وسلامة الزوار والمعتمرين، متسائلة عن موقف الشرع من هذه الممارسات التي تستهدف أمن واستقرار بلاد الحرمين الشريفين.

وقال الشيخ الخثلان: «لا شك أن هذه الممارسات وهذه الاستهدافات أنها من الأعمال الغاشمة واعتداء آثم، ونسأل الله تعالى أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرًا عليهم».

ودعا الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد وأهلها ومقدساتها، قائلًا: «وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها ومقدساتها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وأن يديم على هذه البلاد وأهلها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء ورغد العيش».