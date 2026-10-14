سعاد عايض الغامدي

ناقشت الجلسة الثانية لمنتدى الرياض الاقتصادي دراسة حول تعزيز استخدام تقنيات الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي لتحقيق الأمن المائي والغذائي في المملكة. وتناولت الدراسة دور التقنيات الرقمية والاستشعار عن بُعد وأنظمة الري الذكية، وأهمية البنية التحتية التقنية وتأهيل الكوادر الوطنية، دعمًا لمستهدفات رؤية…

ناقشت الجلسة الثانية من أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة، الأربعاء، دراسة بعنوان «تعزيز استخدام تقنيات الزراعة الذكية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤثرة الأخرى لتحقيق الأمن المائي والغذائي في المملكة العربية السعودية»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين.

وترأس الجلسة معالي الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي، رئيس جامعة دار العلوم سابقاً، فيما قدّم الدراسة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجنوبي، بمشاركة الأستاذ الدكتور خالد نهار الرويس، والأستاذ الدكتور عبدالرحمن عبدالله الصغير.

وسلّطت الدراسة الضوء على أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية في تطوير القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج، وترشيد استهلاك المياه، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي.

كما تناولت الدراسة دور التقنيات الرقمية والاستشعار عن بُعد وأنظمة الري الذكية في تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة العمليات الزراعية، إلى جانب أهمية تطوير البنية التحتية التقنية وتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة التحولات الحديثة في القطاع الزراعي.

وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود منتدى الرياض الاقتصادي في مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وطرح الدراسات والحلول التي تسهم في دعم صناعة القرار، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.