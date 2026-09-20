صحيفة سبق

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في سبتمبر 2026 يتجدد الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ96 تحت شعار «عزنا بطبعنا»، لتتحول مدن المملكة إلى فضاءات نابضة بالفعاليات والتجارب السياحية والثقافية، من الرياض والدرعية إلى جدة والعلا، مروراً بوجهات أخرى تمتد من الشرقية إلى عسير ومشروع البحر الأحمر.

الرياض - سبتمبر 2026: في أجواء تتزين باللون الأخضر وتخفق فيها القلوب فخراً واعتزازاً بالماضي والحاضر، يتحول اليوم الوطني السعودي من مجرد ذكرى تاريخية لتوحيد البلاد إلى كرنفال شعبي واسع، يمتزج فيه الاحتفاء الوطني بالسياحة والتراث والفنون وشغف الاستكشاف؛ في بلد تجمع جغرافيته بين إيقاع المدن الحديثة وذاكرة التاريخ وسحر الطبيعة ودفء الضيافة.

ومع حلول اليوم الوطني الـ96 هذا العام تحت شعار «عزنا بطبعنا»، تبدو المملكة وكأنها تفتح أبوابها أمام زوارها ليعيشوا الاحتفال بطريقة مختلفة؛ رحلة تمتد بين العاصمة الرياض، وعبق الدرعية، وأجواء جدة البحرية، ومشهد العلا الاستثنائي، وصولاً إلى وجهات أخرى تقدم لكل مسافر حكاية خاصة.

هذا اليوم الذي يستعيد ذكرى توحيد المملكة عام 1932، أصبح أيضاً مناسبة تلتقي فيها الهوية السعودية بالتجربة السياحية؛ من الاحتفالات والفعاليات والعروض، إلى المطاعم والمقاهي والتسوق، والأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، في مشهد يجعل من الإجازة القصيرة فرصة لرحلة أطول في تفاصيل المملكة، حيث تتجسد طموحات رؤية 2030 في مختلف الوجهات.

وتبدأ الحكاية من الرياض، العاصمة التي تقدم للزائر واحدة من أكثر التجارب تنوعاً؛ إذ يمكن أن يبدأ اليوم بجولة في المعالم التي تستحضر تاريخ المدينة، قبل الانتقال إلى وجهها العصري الذي يزخر بالتجارب الترفيهية والفعاليات والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق.

وفي أجواء اليوم الوطني تتحول الرياض إلى مساحة واسعة للاحتفال، مع حفلات وعروض وفعاليات عائلية وتجارب متنوعة تمنح الزائر أكثر من سبب للبقاء؛ حيث تلتقي الترفيهات اليومية بروح الشموخ، لتغدو العاصمة مسرحاً مفتوحاً مفعماً بالحياة والصخب الجميل، من العروض الجوية والألعاب النارية، إلى التجارب الثقافية والفنون الشعبية والعرضة السعودية، إضافة إلى العديد من الحفلات الموسيقية والغنائية، مع المأكولات والمشروبات النجدية الأصيلة وسط أجواء من الحفاوة والتكريم.

وعلى بُعد دقائق من قلب العاصمة، تقف الدرعية، مهد الدولة السعودية الأولى، كوجهة تتنفس تاريخاً وثقافة، تجذب السياح والزوار بين حي الطريف التاريخي، للتجول بين مبانيه الطينية المسجلة في قائمة اليونسكو، والتي تتوشح بالإضاءات الخضراء في مشهد لافت، إلى جانب العروض الضوئية والتفاعلية الحية التي تسرد قصص التأسيس والبطولة، بالإضافة إلى الحرف اليدوية السعودية وسوق حي البجيري الذي يقدم أرقى تجارب الطهي بين أزقة التراث.

وفي عروس البحر الأحمر، تضفي جدة بنسيمها البحري وطابعها المبهج وأجواء الفرح الساحلي لمسة خاصة على احتفالات اليوم الوطني؛ إذ يشهد الكورنيش في الواجهة البحرية احتفالات متنوعة، من تنظيم رحلات بحرية استثنائية وسط البحر الأحمر، مثل رحلات «أرويا كروز» التي تبدأ انطلاقتها من جدة في أجواء عائلية مميزة، إلى جانب المسابقات الثقافية والفنية مثل مسابقة «هُنا 96» التي توثق بصرياً وفوتوغرافياً جماليات المملكة وتنوعها الثقافي بمناسبة اليوم الوطني.

وفي جدة التاريخية (البلد) يعيش الزائر تجربة مميزة للتجول بين رواشينها التراثية على أنغام الفلكلور الحجازي، مع استكشاف المعارض الفنية المؤقتة التي تقدم إبداعات الشباب السعودي في حب الوطن.

أما العلا فتقدم مفهوماً مختلفاً للاحتفال لمن يبحث عن تجربة تجمع بين الهدوء والفخامة وعمق التاريخ؛ حيث يلتقي سحر الطبيعة بالتاريخ في استكشاف «الحِجر» ومقابر النبطيين وسط استعراضات الضوء والمسرحيات الصوتية التي تحاكي حضارات المكان، إلى جانب جولات المنطاد الهوائي فوق العلا للاستمتاع بجمال التضاريس الطبيعية وهي تتزين بالأعلام الوطنية، وحفلات موسيقية تحت أضواء النجوم، والعروض الترفيهية، والمأكولات التقليدية، ومتاجر المنتجات المحلية في البلدة القديمة وحي الجديدة.

ولا تتوقف الفعاليات عند هذه المدن؛ بل تمتد لتشمل مختلف مناطق المملكة، من الشرقية بمسيراتها المائية، إلى قمم عسير الممتلئة بألوان القط العسيري، وصولاً إلى مشروع البحر الأحمر الذي يقدم نموذجاً للسياحة الفاخرة المستدامة، في مشهد يعكس تنوع الوجهات السعودية وغنى تجاربها.

وهكذا يغدو اليوم الوطني في كل شبر من المملكة أكثر من موعد في التقويم؛ إنه دعوة مفتوحة للمواطنين والمقيمين والزوار لإعادة اكتشاف السعودية في يومها الوطني البهيج، حيث تنطق كل مدينة بقصة فخر واعتزاز، وتتحول إجازة اليوم الوطني إلى فرصة لاختيار وجهة وتجربة جديدة بين مدن المملكة وطبيعتها وتاريخها.