«الدفاع المدني» يعلن زوال الخطر عن جدة والطائف وينبع والعلا
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن خطر العواصف قد زال عن مدن جدة والطائف وينبع والعلا. وحثّت السكان على اتباع التعليمات الوقائية وتجنب التصوير أو التجمهر في مواقع الحوادث لضمان سلامتهم وسلامة فرق الإنقاذ.
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني زوال الخطر عن جدة والطائف وينبع والعلا.
ودعت «الدفاع المدني» السكان إلى الاستمرار في اتباع تعليماتها والإرشادات الوقائية، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً في مواقع الحوادث أو مواقع مباشرة البلاغات حفاظاً على سلامتهم وسلامة فرق الإنقاذ.