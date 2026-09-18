«الدفاع المدني» يعلن زوال الخطر عن جدة والطائف وينبع والعلا

صحيفة سبق

2026-09-18T20:27:07.465Z

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن خطر العواصف قد زال عن مدن جدة والطائف وينبع والعلا. وحثّت السكان على اتباع التعليمات الوقائية وتجنب التصوير أو التجمهر في مواقع الحوادث لضمان سلامتهم وسلامة فرق الإنقاذ.