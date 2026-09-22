خالد السليمي

أكد رئيس جامعة حائل الدكتور بدر بن شجاع الحربي أن اليوم الوطني يستحضر وحدة المملكة ومنجزاتها المتواصلة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن التطورات النوعية التي تشهدها البلاد ترتكز على تنمية الإنسان وفق رؤية 2030، وأن الجامعات شريك محوري في بناء الكفاءات وتعزيز الابتكار وخدمة الأولويات…

أكد رئيس جامعة حائل الدكتور بدر بن شجاع الحربي أن اليوم الوطني يستحضر بكل فخر واعتزاز وحدة هذا الوطن العظيم التي قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وواصل أبناؤه الملوك من بعده مسيرة البناء والتنمية، حتى بلغ الوطن مكانته ونهضته الشاملة في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-.

وأضاف الحربي أن ما تشهده المملكة من تطورات نوعية ومنجزات علمية يأتي في ظل الاهتمام بتنمية الإنسان السعودي وفق رؤية السعودية 2030، التي جعلته محور التنمية وأساس التقدم والابتكار وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن الجامعات تضطلع بمسؤولية كبيرة في تحقيق التنمية الوطنية من خلال بناء الإنسان وإنتاج المعرفة وتنمية القدرات، مؤكداً أن رسالة جامعة حائل تأتي امتداداً لطموحات القيادة والوطن عبر تأهيل الكفاءات، وتمكين المواهب، وتعزيز الابتكار، وتوجيه البحث العلمي لخدمة الأولويات الوطنية.

وأكد أن احتفاء الجامعة باليوم الوطني يمثل استذكاراً لمنجزات الوطن وتجديداً للعهد على مواصلة العمل والمحافظة على مكتسباته والإسهام في صناعة مستقبله.