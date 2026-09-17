صحيفة سبق

أعلن مصدر عسكري في محور تعز أن قوات الجيش اليمني خاضت خلال الساعات الـ24 الماضية مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات مديرية الوازعية غرب محافظة تعز، أسفرت عن تحييد أكثر من 90 عنصراً بين قتيل وجريح، وتدمير ست آليات قتالية ودبابتين بدعم من غارات جوية دقيقة.

أعلن مصدر عسكري في محور تعز، في تصريح لمركز الإعلام العسكري للقوات المسلحة اليمنية، أن عمليات مشتركة برية وجوية نُفِّذت خلال الـ 24 ساعة الماضية في جبهات مديرية الوازعية غربي محافظة تعز، أسفرت عن تحييد 30 عنصراً وإصابة أكثر من 60 آخرين من عناصر مليشيا الحوثي.

وأوضح المصدر أن المواجهات تركّزت في محيط مفرق الضريفة، بالتزامن مع غارات جوية دقيقة شنّتها طائرات القوات المسلحة، استهدفت أطقماً وتجمعات للمليشيا في منطقة المواجهات ومناطق أخرى بالوازعية.

وأسفرت المواجهات والغارات الجوية مجتمعةً عن تدمير 6 آليات قتالية ودبابتين، فيما بلغ إجمالي الخسائر البشرية في صفوف المليشيا أكثر من 90 عنصراً بين قتيل وجريح.

وأشاد المصدر العسكري بمستوى التنسيق والتكامل بين العمليات البرية والجوية خلال المعارك الأخيرة في محور تعز.