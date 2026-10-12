مقال رأي

أ.د. عبدالعزيز سعيد الهاجري

يركّز المقال على أن القيادة الشخصية في بيئة العمل عملية تطور مستمر تقوم على استكشاف الفرص، والتعلم من التجارب، وتوظيف الخبرات، والابتكار في أساليب العمل، ولا تقتصر على امتلاك المعرفة والمهارات فقط. ويعرض مسارًا للتطور القيادي عبر أربع مناطق مترابطة هي: الاستكشاف لمراجعة الممارسات واكتشاف الإمكانات،…

تتطلب القيادة الشخصية في بيئة العمل قدرة مستمرة على تطوير الذات، واكتساب الخبرات، وتحسين الممارسات، والتكيف مع المتغيرات. ولا يقتصر التطور القيادي على امتلاك المعرفة والمهارات، بل يشمل الاستعداد لاستكشاف الفرص الجديدة، والتعلم من التجارب، وتوظيف الخبرات بكفاءة، والابتكار في أساليب العمل. وفي هذا السياق، يمكن تناول مناطق القيادة الشخصية من خلال أربع مناطق مترابطة تمثل مسارًا للتطور القيادي، وهي: الاستكشاف، والتعلم، والنضج، والإبداع.

منطقة الاستكشاف

تمثل منطقة الاستكشاف المرحلة التي يبدأ فيها الفرد بمراجعة ممارساته المعتادة، واكتشاف إمكاناته، والبحث عن فرص جديدة للتطوير في بيئة العمل. وتتجلى في التساؤل حول فاعلية الأساليب الحالية، واستكشاف البدائل، ومواجهة التردد تجاه التجارب الجديدة، والاستعداد لتغيير أنماط التفكير والممارسة عندما تستدعي الحاجة ذلك. وتسهم هذه المنطقة في توسيع إدراك الفرد للفرص المتاحة، وتعزيز استعداده لمواجهة التحديات والخروج من دائرة المألوف.

منطقة التعلم

تمثل منطقة التعلم المرحلة التي يكتسب فيها الفرد المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لتحسين أدائه المهني. وتتجلى في تطبيق المعرفة في المواقف العملية، والتعامل مع المشكلات، وتجربة أساليب جديدة، وتحليل الأخطاء، والاستفادة من التغذية الراجعة. وتسهم الممارسة المستمرة في تحويل المعرفة إلى مهارات قابلة للتطبيق، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات، وبناء الثقة في التعامل مع المهام والتحديات المختلفة في بيئة العمل.

منطقة النضج

تمثل منطقة النضج المرحلة التي يوظف فيها الفرد معارفه وخبراته بكفاءة ووعي ومسؤولية. وتتجلى في اتخاذ القرارات المتزنة، وتحليل المواقف المعقدة، والموازنة بين البدائل، وتقدير المخاطر، وتحمل المسؤولية عن النتائج. كما تعكس القدرة على الاستفادة من الخبرات المتراكمة، ومراجعة الممارسات في ضوء الأدلة، والتعامل باستقلالية ومرونة مع المتغيرات المهنية. ويسهم النضج في تحسين جودة الأداء وتعزيز فاعلية الفرد في التعامل مع المسؤوليات والتحديات.

منطقة الإبداع

تمثل منطقة الإبداع المرحلة التي يوظف فيها الفرد قدراته ومعارفه وخبراته لإنتاج أفكار جديدة، وتطوير أساليب العمل، وابتكار حلول للمشكلات، وتحويل الفرص إلى مبادرات ذات قيمة مضافة. وتتجلى في التفكير بطرائق غير تقليدية، والربط بين المعارف والخبرات المختلفة، وإعادة تصميم الممارسات القائمة، وتطوير نماذج عمل أكثر فاعلية. وتسهم هذه المنطقة في تحسين الأداء، وتعزيز الابتكار، وتحقيق نتائج نوعية وأثر مستدام في بيئة العمل.