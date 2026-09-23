فهد العتيبي

رفع أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله الزايدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، مشيدًا بمسيرة توحيد المملكة وما أعقبها من نهضة وتنمية شاملة. وأكد الزايدي أن المملكة تشهد في عهدها الحالي تسارعًا في المشاريع ال…

رفع أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله الزايدي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، الذي يجسد ملحمة الكفاح وتوحيد البلاد على يد القائد الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وصولًا إلى مرحلة النماء والتحول العصري التي تعيشها المملكة.

وقال إن المملكة، منذ بدايات التأسيس وترسيخ دعائم الأمن، نشأت دولة قوية لها هيبتها وتأثيرها في مجريات الأحداث، ومضى ملوكها في طريق البناء والتنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والعمران، حتى هذا العهد الزاهر، الذي شهد تسارعًا في المشاريع التنموية والتطويرية العملاقة، بما أسهم في تعزيز مكتسبات الوطن.

وأضاف الزايدي أن المملكة تشهد تطويرًا مستمرًا لمشاريع البنية التحتية، وتحقيقًا للاستدامة التنموية في مختلف أرجاء الوطن، وتمضي بخطى ثابتة نحو الصدارة والتقدم ريادةً وتأثيرًا، لتكون في طليعة الدول التي تبني الإنسان وتنمي المكان.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ القيادة الحكيمة والوطن الغالي، وأن ينصر الجنود البواسل المرابطين على الثغور، وأن يديم على الجميع نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار.