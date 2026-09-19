صحيفة سبق

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الهجوم الإرهابي الذي استهدف الرياض، مؤكدةً أن هذا الاعتداء يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعربت عن تضامنها مع المملكة ورفضها لأي استهداف للمد…

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف، فجر اليوم، العاصمة الرياض.

وعدّت الخارجية اللبنانية في بيان، التعرض لأمن المملكة العربية السعودية انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، معربةً عن تضامنها الكامل مع المملكة.

وأكدت الوزارة وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنها وسلامة أراضيها، مجددةً رفضها القاطع لأي استهداف للمدن والمنشآت المدنية أو تعريض حياة المدنيين للخطر.