أحمد العبدالله

أكملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني السعودي عبر برنامج متكامل يشمل ١٢ فعالية رئيسية و٦٥ برنامجًا ونشاطًا مصاحبًا، وتهيئة أكثر من ١٤٠ متنزهًا وحديقة وتركيب أكثر من ٥٠ ألف علم وطني و٨٥ مجسمًا وعُنصرًا للهوية الوطنية وتشغيل أكثر من ١٠٠ شاشة رقمية. وتتضمن ال…

استكملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها استعداداتها وترتيباتها للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة الوطنية، وتهيئة المتنزهات والحدائق والمرافق العامة، وتعزيز حضور الهوية الوطنية في الطرق والميادين، بما يعكس مشاعر الاعتزاز بالوطن والولاء للقيادة الرشيدة.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، أن الأمانة والبلديات التابعة لها عملت منذ وقت مبكر على إعداد برنامج متكامل للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، بما يليق بمكانة هذه المناسبة الوطنية، وما تشهده المملكة ومنطقة الباحة من نهضة تنموية شاملة في ظل القيادة الرشيدة.

وبيّن أن البرنامج يتضمن تنفيذ 12 فعالية رئيسية، وعدد من البرامج والأنشطة المصاحبة، إلى جانب تهيئة أكثر من 140 متنزهًا وحديقة، وتركيب أكثر من 50 ألف علم وطني، وأكثر من 85 مجسمًا وعنصرًا للهوية الوطنية، وتشغيل أكثر من 100 شاشة ولوحة رقمية، إضافة إلى تجهيز أكثر من 10 آلاف هدية وطنية لتوزيعها على الأهالي والزوار.

وأضاف أن خطة الاستعدادات تتضمن مشاركة أكثر من 500 متطوع ومتطوعة عبر أكثر من 25 فرصة تطوعية، وبمشاركة أكثر من 30 جهة وشريكًا، إلى جانب تنفيذ 65 برنامجًا ونشاطًا مصاحبًا بشراكة مجتمعية مع أكثر من 20 جهة.

وأشار إلى أن هذه الاستعدادات تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف ومعاني الاحتفال بهذه المناسبات الوطنية، وتعزيز التلاحم والترابط المجتمعي، وقيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة.