صحيفة سبق

تُوّج خمسة أبطال بكؤوس بطولات السرعة ومساهمتي نادي سباقات الخيل للخيل المباعة في مزاد 2025، وذلك في الأسبوع التاسع من موسم سباقات الطائف، الذي اختُتمت منافساته مساء اليوم السبت على ميدان الملك خالد للفروسية، بعد أمسيتين

تُوّج خمسة أبطال بكؤوس بطولات السرعة ومساهمتي نادي سباقات الخيل للخيل المباعة في مزاد 2025، وذلك في الأسبوع التاسع من موسم سباقات الطائف، الذي اختُتمت منافساته مساء اليوم السبت على ميدان الملك خالد للفروسية، بعد أمسيتين أُقيمتا يومي 18 و19 سبتمبر 2026م، بمشاركة نخبة من الخيل والملاك والمدربين والخيالة.

وتضمن برنامج الأسبوع 22 شوطًا، بواقع 11 شوطًا في كل أمسية، وبإجمالي جوائز مالية بلغ 2.8 مليون ريال، وسط حضور جماهيري تابع مجريات السباقات والفعاليات المصاحبة.

وجاء أول تتويجات الكؤوس عبر كأس بطولة السرعة للخيل العربية، على مسافة 1200 متر، بجائزة مالية قدرها 250 ألف ريال، إذ حققه الجواد «باسق آند بيك» بشعار إسطبل أجمل، بعدما قطع مسافة السباق بزمن بلغ 1:26.63 دقيقة.

كما تُوّجت الفرس «النايفة» بكأس بطولة السرعة للأفراس، المقامة على مسافة 1200 متر، وبجائزة مالية قدرها 250 ألف ريال، بشعار عبدالله سعيد المداح، مسجلةً زمنًا بلغ 1:19.33 دقيقة.

أما كأس بطولة السرعة للحصن، المقامة على مسافة 1200 متر، وبجائزة مالية قدرها 250 ألف ريال، فقد حقق المركز الأول فيها الجواد «فاروق» بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، مسجلًا زمنًا بلغ 1:18.75 دقيقة.

وعلى صعيد مساهمة نادي سباقات الخيل للأفراس المباعة في مزاد 2025، على مسافة 1400 متر، وبجائزة مالية قدرها 450 ألف ريال، نالت المركز الأول المهرة «المالكية» بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، مسجلةً زمنًا بلغ 1:33.50 دقيقة.

وفي مساهمة نادي سباقات الخيل للحصن المباعة في مزاد 2025، على مسافة 1400 متر، وبجائزة مالية قدرها 450 ألف ريال، تُوّج بالمركز الأول المهر «ترانكيلو» بشعار إسطبل سمرة الوادي، بعدما قطع مسافة السباق بزمن بلغ 1:33.70 دقيقة.

ومع ختام الأسبوع التاسع، تتواصل منافسات موسم سباقات الطائف الأسبوع المقبل على ميدان الملك خالد للفروسية، بإقامة منافسات الأسبوع العاشر، وسط سباقات مرتقبة وفعاليات متنوعة وأجواء حماسية.