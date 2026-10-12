خالد السليمي

وثّق مواطن سعودي موقفًا إنسانيًّا لسفارة المملكة في مدريد، بعدما تكفّلت بتأمين سكن له ولمرافقيه على نفقتها عقب تأجيل رحلتهم الجوية وتعذّر حصولهم على غرفة فندقية، بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد الوطني الإسباني وارتفاع نسب الإشغال. وحصدت تغريدته التي أرفق بها مقطع فيديو من الموقع أكثر من ٥ ملايين مشاهد…

حصدت تغريدة نشرها المواطن السعودي عبدالحي سالم السليمي أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وسط تفاعل واسع من المغردين، بعدما وثّق موقفًا واجهه برفقة شقيقه يحيى وابن خالته سامي عبدالله السليمي، خلال رحلتهم السياحية إلى إسبانيا، انتهى بتدخل سفارة المملكة العربية السعودية في مدريد لتأمين سكن لهم، عقب تأجيل رحلتهم الجوية وتعذّر العثور على فندق للإقامة.

وبحسب ما رواه السليمي، فقد كان الثلاثة يستعدون للعودة إلى المملكة عبر رحلة جوية من مدريد إلى الرياض، ومنها إلى حائل، إلا أنهم فوجئوا بتأجيل رحلتهم إلى موعد غير محدد، بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة وما ترتب عليها من توقف مؤقت للعمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وعند وصولهم إلى مدريد، بدأوا البحث عن فندق للإقامة لحين تحديد موعد جديد لرحلتهم، لكنهم لم يجدوا أي غرف شاغرة، تزامنًا مع احتفالات إسبانيا بعيدها الوطني الذي يصادف 12 أكتوبر من كل عام. وامتدت محاولاتهم إلى المناطق القريبة من العاصمة، دون أن يتمكنوا من العثور على سكن، بسبب ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق والشقق.

وأمام هذه الظروف، تواصلوا مع سفارة المملكة في مدريد للاستفسار عن الفنادق التي يمكنهم التوجه إليها واستئجار غرف فيها على حسابهم الخاص، فأبلغهم موظف السفارة بأنه سيتم توجيههم إلى أحد الفنادق.

وخلال دقائق، تلقوا موقع الفندق، ليفاجؤوا لدى وصولهم بأن السفارة حجزت غرفة مستقلة لكل واحد منهم على نفقتها، دون أن يتحملوا أي تكاليف للإقامة، وذلك لحين تحديد موعد رحلتهم الجديدة وعودتهم إلى المملكة.

وظهر السليمي في مقطع فيديو أرفقه بتغريدته وهو يسير بين أشخاص يفترشون الأرض دون سكن، في ظل ندرة الغرف الفندقية، مرددًا عبارة «الله اللي عزنا مالحد منة»، تعبيرًا عن اعتزازه بوطنه وامتنانه لما قدمته سفارة المملكة له ولمرافقيه من رعاية واهتمام، رغم صعوبة العثور على سكن في ذلك الوقت.

وأشاد المغردون بسرعة تجاوب سفارة المملكة في مدريد، مؤكدين أن الموقف يعكس حرص المملكة على رعاية مواطنيها في الخارج، وتسخير إمكانات بعثاتها الدبلوماسية لخدمتهم في مختلف الظروف.

التغريدة

https://x.com/eee_ee8/status/2109107295837671475?s=46&t=eEpL4rB-f_-K5b2QpCOAzw