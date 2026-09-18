صحيفة سبق

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته للاعتداء الحوثي على محافظة الطائف، مؤكدًا أنه استهدف المدنيين وأدى إلى وفاة وإصابة أشخاص. وشدد على ضرورة التصدي الدولي لهذه العدوانات، ودعم المملكة العربية…

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته بأشد العبارات للاعتداء الحوثي الآثم الذي استهدف محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، وأسفر سقوط شظاياها عن وفاة شخص وإصابة آخرين، فضلًا عن وقوع أضرار مادية.

وأكد أن استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها الإرهابية واستهدافها المتكرر للمناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة، يمثل تصعيدًا خطيرًا واستهتارًا مرفوضًا بأرواح المدنيين وأمنهم، وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وشدد على أن هذه الاعتداءات المتكررة تستوجب موقفًا دوليًا حازمًا ومسؤولًا تجاه الممارسات الحوثية الغادرة، والعمل على وقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يكفل حماية المدنيين ويحول دون استمرار تهديد أمن واستقرار المنطقة.

وجدد الأمين العام موقف مجلس التعاون الثابت وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدًا وقوف دول المجلس صفًا واحدًا مع المملكة، ومساندتها في كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.